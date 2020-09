Università, il master «batte» la laurea per trovare lavoro di Francesca Barbieri

Il mercato del lavoro «promuove» i master post-laurea. Nove studenti su 10 risultano occupati a un anno dal titolo, con stipendi più alti rispetto ai laureati e una maggiore probabilità di trovare sbocchi in linea con le proprie ambizioni di carriera.

Nonostante il nostro Paese sia ben al di sotto della media Ocse per numero di giovani con alti titoli di studio e si registri un gap – sia occupazionale sia retributivo – rispetto ai coetanei internazionali (come ci ha ricordato ieri l’ultimo report dell’organizzazione che ha sede a Parigi), andare oltre la laurea in molti casi offre maggiori chance nel mondo del lavoro.

Il biglietto da visita dei master post-laurea, anche in tempi post Covid, è di tutto rispetto: secondo AlmaLaurea – il consorzio interuniversitario che raggruppa 76 atenei – il tasso di occupazione per un diplomato di master è dell’88,6% (in aumento del 6% in un anno), con lo stage assicurato nel 64% dei casi, mentre l’efficacia del titolo per trovare lavoro viene dichiarata da oltre il 55% dei “diplomati” e lo stipendio d’ingresso è più alto del 33% rispetto ai laureati magistrali.

Tutti punti di forza per i quasi 3mila corsi di master in partenza per l’anno accademico 2020-21 presso università pubbliche e private, atenei telematici e centri di formazione privati.Dal management alla finanza, continuando con le specializzazioni negli ambiti sanitario e tecnico, le proposte post-laurea si traducono sempre di più – anche a causa del coronavirus – in formule che prevedono didattica a distanza, lezioni nel weekend o part-time. Destinatari sono non solo i neolaureati, ma anche chi già lavora e vuole migliorare le proprie competenze.

L’ultima indagine di AlmaLaurea, svolta nel 2019 mostra le buone performance dei diplomati di master e che i laureati necessitano di un tempo più lungo per avvicinarsi agli stessi livelli occupazionali: è solo dopo cinque anni dal titolo che i laureati di secondo livello raggiungono un tasso di occupazione pari all’86,8%, un valore comunque ancora inferiore, seppure di poco, a quanto rilevato per i diplomati di master ad appena un anno dal titolo di studio.