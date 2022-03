La strada maestra per ridurre le emissioni è l’economia circolare

Come consumatori, tutti noi possiamo fare la nostra parte nella riduzione delle emissioni di CO2 con le nostre scelte quotidiane. Un esempio cruciale verso questa direzione è rappresentato dall’integrazione nelle nostre vite delle pratiche di economia circolare, che sarà sempre più necessaria e rappresenta uno dei modi più semplici per ridurre il nostro impatto ambientale. Un approccio di questo tipo offre l’opportunità di ridurre le emissioni globali fino al 20%.

L’economia circolare è un sistema volto all’eliminazione dei rifiuti e all’uso continuativo delle risorse. Grazie a riduzione, riutilizzo e riciclo si crea un sistema chiuso che limita da un lato la quantità di risorse necessarie e dall’altro la creazione di rifiuti, inquinamento ed emissioni di anidride carbonica. Ciò potrebbe sostituire l’approccio “take, make and waste” dei tradizionali modelli di business lineari.

Da un punto di vista economico, il sistema circolare mira a mantenere in uso prodotti, attrezzature e infrastrutture più a lungo, migliorando così la produttività di queste risorse. L’invio di rifiuti in discarica ha un impatto ambientale molto elevato, mentre il riutilizzo costante delle risorse, evitando il più possibile il loro smaltimento, genera un beneficio sia per il pianeta che per le nostre finanze.

Riciclare i prodotti, dal rame alla plastica, significa risparmiare energia evitando l’estrazione e creazione di nuovo materiale. Una ricerca di Accenture stima che l’adozione dell’economia circolare potrebbe generare 4.500 miliardi di dollari di produzione economica aggiuntiva entro il 2030. Lo studio identifica i modelli di business circolari che aiuteranno a scollegare la crescita economica dal consumo di risorse naturali, portando al contempo una maggiore competitività.

All’inizio del mese, l’Assemblea delle Nazioni Unite per l’Ambiente ha approvato una risoluzione per creare il primo accordo globale sull’inquinamento da plastica. Ciò significa che ora inizieranno i lavori per definire norme giuridicamente vincolanti sui rifiuti di plastica che dovrebbero essere finalizzati entro il 2024. L’Assemblea ha sottolineato che circa 7 su 9,2 miliardi di tonnellate di plastica che si stima siano state prodotte tra il 1950 e il 2017, sono ora rifiuti. Di questi 7 miliardi, il 75% è in discarica o si è accumulato negli ecosistemi terrestri o acquatici: la maggior parte avrebbe potuto essere riciclata. L’accordo delle Nazioni Unite sull’inquinamento da plastica è un primo e importante passo per promuovere un’economia circolare e per proteggere l’ambiente.