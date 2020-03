La strategia

Volkswagen e gli altri brand del gruppo numero uno a livello globale per numero di unità vendute l'anno scorso si prepara a commercializzare almeno 20 modelli a batteria di cui la metà del brand capogruppo. L'obiettivo della strategia TRANSFORM 2025+ è di vendere a partire dal 2025 ogni anno almeno 1,5 milioni di elettriche, a cui seguirà entro il 2030 la decarbonizzazione totale sia delle flotte e delle fabbriche del Gruppo. In aggiunta verrà portata avanti la trasformazione digitale che preparerà il Gruppo Vw nell'era del software che prevede l'eliminazione entro il 2023 di almeno 4.000 posizioni amministrative ad oggi operative.

Ma tutto potrebbe essere messo in discussione dalla pandemia di coronavirus che sta piagando l'industria dell'auto Da ricordare che il gruppo un 2019 di incoraggianti risultati in termini di unità vendute pari a 10,97 milioni e di profitti pari a 19,3 miliardi di euro a Archiviato un anno il 2019 di grandi successi sia in termini di unità vendute che di profitti ottenuti a Wolfsburg sono già pronti ad entrare nell'era della elettrificazione di massa con una gamma di modelli a batteria in tutti i settori del mercato.