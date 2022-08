La strategia europea sui dati e le divergenze con quella italiana

Il nuovo Regolamento si concentra sul regime di riutilizzo dei dati detenuti da enti pubblici.

Si applica ai dati personali e non personali e afferma che i dati personali possono essere condivisi se protetti. Ciò significa anonimizzati, nel caso di dati personali o modificati, aggregati o trattati mediante qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione, nel caso di informazioni commerciali riservate.

In caso di conflitto tra il nuovo Regolamento e il diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, si precisa, prevale la normativa in materia di protezione dei dati personali.

Peraltro i dati non personali rivestono una rilevanza sempre crescente: si pensi alle applicazioni possibili relative ai dati sull’ambiente, sul clima, sugli immobili e ai dati prodotti dalle macchine industriali. A questi è in particolare dedicato il Data Act, in via di approvazione.

Come il Codice dell’amministrazione digitale ci ha insegnato, il dato è «qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva».