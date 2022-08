La «strategia del gatto»: così la Cina ha messo le basi per crescere sempre di più

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Ribadiamo il nostro impegno per il multilateralismo attraverso il rispetto del diritto internazionale, compresi gli scopi e i principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite come sua pietra angolare indispensabile, e per il ruolo centrale delle Nazioni Unite in un sistema internazionale in cui gli Stati sovrani cooperano per mantenere la pace e sicurezza, promuovere lo sviluppo sostenibile, garantire la promozione e la protezione della democrazia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti e promuovere la cooperazione basata sullo spirito del rispetto reciproco, della giustizia e dell’uguaglianza». Potrebbe sembrare una dichiarazione congiunta delle democrazie occidentali. Si tratta invece di quella pubblicata il 23 giugno scorso a Pechino dove la Cina ha ospitato il summit delle grandi economie emergenti: Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica (BRICS). Un gruppo di Paesi che dall’inizio del secolo ha cominciato a proporsi e sempre più ad imporsi come alternativa all’egemonia geopolitica dell’Occidente. Nonostante quanto dichiarato a Pechino, nessuno dei BRICS ha condannato apertamente l’invasione russa dell’Ucraina, mentre il presidente cinese Xi Jinping ha ribadito più volte la posizione cinese, secondo la quale i danni all’economia mondiale li stanno facendo le sanzioni piuttosto che l’invasione che le ha causate.

Parlando alla vigilia del summit, Xi ha toccato ancora una volta il tema del conflitto in corso: «La crisi ucraina ha nuovamente fatto scattare l’allarme per l’umanità. I Paesi finiranno sicuramente per incontrare grandi difficoltà in termini di sicurezza se porranno una fede cieca nelle loro posizioni di forza, espanderanno le loro alleanze militari e cercheranno la propria sicurezza a danno di quelle degli altri». Precedentemente, in una telefonata con il leader russo Vladimir Putin, Xi aveva riaffermato il sostegno di Pechino a Mosca su questioni di sovranità e sicurezza, ribadendo che tutte le parti dovrebbero spingere responsabilmente per una soluzione adeguata della crisi ucraina. La telefonata aveva fatto seguito alle richieste sempre più incalzanti della Russia alla Cina di fare di più per dare sostanza alla partnership “senza limiti” affermata settimane prima dell’inizio del conflitto ucraino. Sebbene il Cremlino si aspettasse più calore, fin dall’inizio la leadership cinese ha fatto capire di voler espandere la propria assistenza alla Russia, ma senza entrare in conflitto con le sanzioni imposte dall’Occidente, e di voler preservare le proprie relazioni commerciali con Kiev. Pechino afferma di comprendere la difficile situazione del partner, ma dice anche di non poter ignorare la propria situazione in questo dialogo, agendo sempre nel migliore interesse del popolo cinese.

L’atteggiamento di Pechino rispecchia un pragmatismo che ha origini lontane, ma anche la diffidenza nei confronti di un partner che in passato è stato spesso fonte di preoccupazione. Soprattutto durante la guerra fredda, quando Cina e Russia sono state più di una volta ai ferri corti, nonostante l’affinità ideologica. Nel 1978, due anni dopo la morte di Mao Tse-tung, il padre della Repubblica Popolare Cinese, Deng Xiaoping gli succede come leader supremo. Sotto la sua guida la Cina si trasforma profondamente. Deng ha due principali obiettivi interni: modernizzare l’economia cinese e preservare l’unità ideologica del Partito Comunista Cinese, consolidandone il controllo sulle riforme richieste. Sua è la dottrina delle “quattro modernizzazioni”: economia, agricoltura, sviluppo scientifico e tecnologico, difesa nazionale. Tre sono i suoi obiettivi esterni: ottenere il sostegno americano per le quattro modernizzazioni, integrare la Cina nell’economia mondiale e, per l’appunto, fermare l’espansione sovietica in Asia. Mosca e Pechino erano ai ferri corti dalla fine degli anni 50 e lo saranno almeno fino agli anni 80. Nel 1969 avevano anche incrociato le armi per questioni di confine. Le loro schermaglie ideologiche avevano provocato una scissione all’interno del movimento comunista internazionale, ma alla base c’erano i divergenti interessi nazionali dei due stati. Per la Cina il peccato originale della Russia di Stalin era quello di avere sempre avversato l’ascesa della Cina, non volendo un altro potente stato socialista al confine sud-orientali dell’Unione Sovietica. In virtù dei suoi successi su tutti i fronti, Deng è tuttora considerato l’“Architetto della Cina moderna”: un’economia capitalistica sotto il ferreo controllo di un regime comunista. Un ossimoro che Deng spiegava citando un vecchio adagio cinese: “Non importa se un gatto è bianco o nero; se cattura i topi è un buon gatto”. Fuor di metafora, se i metodi capitalistici promuovono la prosperità, nulla vieta di utilizzarli, stando attenti a non farsi graffiare.

La “teoria del gatto” di Deng è spesso considerata il miglior esempio del lucido pragmatismo con cui Pechino sembra affrontare molte delle sue decisioni economiche, sia interne che esterne. La sua origine viene fatta risalire agli anni 60. Nel 1962, per far fronte a una serie di carestie e calamità naturali, alcune aree rurali della Cina cominciano a sperimentare spontaneamente forme di organizzazione della produzione alternative alla rigida pianificazione comunista. Dopo circa un ventennio, queste forme saranno elaborate e istituzionalizzate a livello centrale, permettendo alle famiglie di agricoltori di diventare titolari dei profitti della loro attività, ad eccezione di una piccola parte del reddito d’esercizio, versato allo stato in cambio della concessione dell’uso della terra e degli attrezzi che restano di proprietà collettiva.

Nel 1962 però il Partito Comunista Cinese entra in subbuglio. In una riunione interna della Segreteria del suo Comitato Centrale, Deng dice di ritenere che qualunque forma di produzione sia in grado di promuovere la produzione agricola debba essere considerata con favore. A sostegno della sua opinione cita un proverbio del Sichuan, una provincia del sud-est della Cina, che il compagno di partito Liu Bocheng ripeteva spesso in ambito militare: “Non importa se si tratta di un gatto giallo o di un gatto nero; se il gatto cattura il topo, si tratta di un buon gatto”. Nel discorso del 1962 il colore giallo è diventato bianco, ma poco conta. Nonostante i dubbi di Mao, la “teoria del gatto” comincia a fare presa e, dopo la morte del padre fondatore nel 1976, diventa una bussola per lo sviluppo economico cinese.