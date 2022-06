La strategia Hublot passa (anche) dall’equilibrio tra boutique e wholesale

Ascolta la versione audio dell'articolo

C’è soddisfazione in casa Hublot. maison del colosso francese Lvmh, per come è cominciato il 2022. Soprattutto dopo la partecipazione alla recente fiera di Watches and Wonders, che si è svolta a Ginevra tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. «A gennaio eravamo alla Lvmh Watch Week, che si è svolta ancora con un format digitale – spiega Ricardo Guadalupe, ceo del brand svizzero –. Entrambi gli eventi sono stati una grande occasione per ritrovarsi e siamo felici che il meglio del settore si sia poi riunito per un’intera settimana a Ginevra: è stato fantastico affiancare tanti top brand orologieri così come vedere le reazioni dal vivo delle persone».

In questo contesto Hublot ha presentato diverse novità. La più significativa è stata la collezione Square Bang Unico dalla caratteristica forma squadrata formata da cinque modelli: in ceramica, in titanio e ceramica, in titanio, in king gold e in king gold e ceramica.«Sappiamo che questa, senza dubbio, è una delle forme più controverse per il nostro mercato. Noi però abbiamo sempre voluto estendere i classici codici del modello Big Bang. L’idea è rimasta nel cassetto per un po’ perché prima di presentarla volevo che il marchio fosse pronto – spiega Guadalupe –.Lo Square Bang Unico è una naturale espansione della nostra Shaped Collection che include anche lo Spirit of Big Bang dalla cassa di forma tonneau. Il riscontro è stato positivo e, per quanto mi riguarda, questo è stato uno dei miei lanci preferiti finora». Per Hublot il 2022 è iniziato in modo positivo: «Il primo trimestre è andato molto bene, ma restiamo cauti e monitoriamo gli sviluppi geopolitici nell’Europa dell’Est – precisa il ceo –. Non si possono ignorare i nuovi lockdown causa Covid in Cina che implicano lì la chiusura delle nostre boutique. I monomarca Hublot nel mondo sono 125, quattro nel nostro Paese (Roma, Milano, Capri e Forte di Marmi).

«In generale la metà è di nostra proprietà, le altre in franchising – puntualizza Guadalupe –. In Italia, ad esempio, quella di Roma è nostra, mentre quella di Milano è in partnership con Pisa Orologeria». Quest’ultima, inaugurata in febbraio, ha un forte significato. «È ’ una testimonianza della nostra stabilità, nonostante le difficoltà che tutti stiamo affrontando. Inoltre all’evento hanno partecipato tanti giovani: i nostri clienti hanno un’età compresa tra i 20 e i 45 anni. Nel mondo abbiamo un perfetto equilibrio tra retail e wholesale, ma questo non significa che non lavoriamo per migliorare la distribuzione», chiude il manager. Dopo i lanci di Ginevra, il 18 maggio a New York il marchio ha presentato il Big Bang Tourbillon Samuel Ross, realizzato insieme allo stilista e direttore creativo inglese Samuel Ross, che rientra nel progetto Hublot Loves Art.