La strategia di lancio italiana

Per la prima volta in Italia, Google collabora con Unieuro e Vodafone Italia per offrire un’esperienza di acquisto completa e coinvolgente a livello locale. Porteremo i prodotti Google Pixel in tutti i negozi Unieuro, sparsi sull’intero territorio italiano. Avviamo anche una collaborazione con Vodafone Italia per quanto riguarda la telefonia mobile di Google Pixel. I clienti Vodafone potranno acquistare i prodotti Pixel con soluzioni convenienti. Inoltre, anche quest’anno i nostri prodotti sono disponibili su Amazon e sul Google Store. L’espansione con Unieuro e Vodafone Italia include anche la disponibilità dei nostri ultimi smartphone e auricolari della famiglia A-Series, Pixel 7a e Pixel Buds A-Series, precedentemente presenti su canali online e ora anche disponibili sui canali fisici. Questi dispositivi offrono tutta la potenza e l’innovazione di Google a un prezzo accessibile.

“Combinando il meglio di hardware e software, con l’intelligenza artificiale al centro, i nostri nuovi prodotti - Pixel 8 Pro, Pixel 8, Pixel Watch 2 e Pixel Buds Pro - aiutano a semplificare la vita quotidiana e ottenere di più durante la giornata. Siamo contenti di portare la magia di Google Pixel in Italia insieme ai nostri partner” – ha commentato Michiel van Eldik, VP, Partnership Device & Services, EMEA.

I nuovi smartphone sono disponibili da oggi per la prevendita su tutti i canali partner e sul Google Store: Pixel 8 a partire da 799 euro e Pixel 8 Pro da 1099 euro. Entrambi gli smartphone saranno poi in vendita dal 12 ottobre. È inoltre possibile ordinare le cover Made by Google o da un ampio assortimento di partner, tutte disponibili sui nostri canali di vendita.

Per arricchire il vostro ecosistema Google Pixel, date un’occhiata anche al nuovo Pixel Watch 2, per la prima volta in Italia e disponibile su Unieuro, Amazon e il Google Store a partire da 399 euro (versione WiFi).

Inoltre, oggi annunciamo anche i nuovi Pixel Buds Pro, disponibili su Unieuro, Amazon, Google Store e Vodafone a partire da 249 euro. Anche questi prodotti sono disponibili da oggi per la prevendita su tutti i canali partner e sul Google Store e in vendita dal 12 ottobre.



7/8 Menu