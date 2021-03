Idrogeno, Cingolani: «è prospettiva del futuro». Descalzi: «crescerà come l’elettrico»

10:45 Alverà (Snam): «Scelte infrastruttura strategiche, non vanno commessi errori»

Marco Alverà, ceo di Snam ha voluto richiamare l’«attenzione a non investire in scelte infrastrutturali sbagliate, magari puntando tutto sulle batterie in ogni casa, come vorrebbero i produttori di auto elettrica, come Tesla. L’idrogeno ha il vantaggio di essere versatile e può utilizzare già infrastrutture esistenti, diversificando a seconda delle tecnologie. Tutto quello che può essere fatto in Italia e in Europa va fatto e sono felice dell’impegno annunciato dal ministro per la sburocratizzazione. Ma bisogna anche guardare oltre. Germania è un esempio a cui guardare: sta negoziando accordi bilaterali con Russia e Paesi Arabi e noi abbiamo un grande vantaggio tecnologico per importare idrogeno da diversi fronti».