Auto aziendali, stretta sì o no? Ecco cos’è e quanto costerebbe di Maurizio Caprino

(Tomasz Zajda - stock.adobe.com)

La legge di Bilancio colpisce i lavoratori che utilizzano un'auto aziendale anche nel tempo libero. Nella maggior parte dei casi, la tassazione sul cosiddetto fringe benefit raddoppia. Per questo il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha scritto su Facebook che sarà cancellata. Ma di questo, al momento, manca una conferma: bisognerà attendere le prossime settimane, quando in Parlamento verranno presentati e discussi gli emendamenti. Ma esattamente che cos’è che verrebbe tassato? Quanto costerebbe? Ci sarebbe un modo per evitare un salasso? Ecco tutte le risposte