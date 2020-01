La stretta sulle compensazioni/Il canale delle Entrate

(Agf)

Il decreto fiscale ha introdotto per tutti, e non solo per i titolari di partita Iva, l'obbligo di passare dai canali telematici delle Entrate (F24 web o F24 Online, oppure F24 presentato da intermediario) per chi ha un credito da portare in compensazione, che quindi non si potrà più usare con l'home banking . La stretta si applica quindi anche per le compensazioni dei crediti 2019 delle persone fisiche (ad esempio Irpef) di qualsiasi importo