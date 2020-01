La stretta sulle compensazioni/Il limite dei 5mila euro

(Agf)

Per la determinazione del limite di 5mila euro, che fa scattare il nuovo vincolo di preventiva presentazione della dichiarazione fiscale, non si considerano le compensazioni orizzontali. Si tratta delle compensazioni dei crediti utilizzati in pagamento di debiti della medesima imposta, relativi a periodi successivi a quello di maturazione del credito, pur se volontariamente riportate all'interno della delega di pagamento F24