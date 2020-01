La stretta sulle compensazioni/Le voci esclusi

(Adobe Stock)

Le compensazioni in F24 di crediti per importi fino a 5mila euro possono tuttora essere effettuate dal 1° giorno del periodo di imposta successivo a quello di maturazione del credito. Nel modello F24 del 16 gennaio 2020, si sono potuti ad esempio utilizzare in compensazione un credito Irpef, Ires o Irap 2019 non superiore alla soglia di 5mila euro. Ciò che rileva a questi fini non è l'importo complessivo del credito (che può essere superiore a 5mila euro), ma l'importo compensato nel modello F24