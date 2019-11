La stretta sul contante lascia a terra 33 bonus fiscali

si potrà continuare a pagare in contanti medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie presso strutture pubbliche o accreditate al Servizio sanitario nazionale;

tutte le altre spese detraibili al 19% andranno saldate con versamento bancario o postale, oppure con altri mezzi tracciabili (carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

L’intervento non suona sempre coerente. Il contante, ad esempio, sarà ancora ammesso per comprare uno sciroppo per la tosse (medicinale che transita nel Sistema tessera sanitaria) o un cuscino ortopedico (dispositivo medico che non passa nel Sistema), ma non per una visita privata da un medico specialista o da un oculista (che pure nel Sistema ci devono transitare). Ma si possono fare altri esempi, come spiega ancora Conti: «Se il figlio paga la casa di riposo del padre invalido al 100%, ha diritto a una deduzione e può continuare a pagare in contanti. Se però il padre non è invalido e non è a carico, il figlio ha diritto a una detrazione del 19% e dovrà saldare il conto con moneta tracciabile».

Bonus a rischio per 496 milioni

Secondo la relazione tecnica al Ddl di Bilancio, l’Erario risparmierà 496 milioni su 3,2 miliardi di detrazioni interessate dal nuovo obbligo, perché una parte di spese sarà ancora pagata in contanti.

Sull’attendibilità di questa stima ha sollevato più di un dubbio il Servizio bilancio del Senato. Ma è il principio che conta: si potrebbe arrivare a una limatura “di fatto” di quelle tax expenditures il cui utilizzo è lievitato negli anni della dichiarazione precompilata.