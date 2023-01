La stretta al credito in Europa è appena iniziata

Dato che allo stato attuale i titoli governativi dell’area Euro vengono considerati a “rischio zero” ai fini di appostamento di riserve liquide nei bilanci delle banche, in periodi di forte risalita dei rendimenti dei govies c’è una chiara distorsione nelle preferenze di impiego delle banche.

Peraltro nel frattempo, le banche stanno attivamente riducendo la propria liquidità in eccesso attraverso il programma di rimborso accelerato dei prestiti TLTRO, che non sono più convenienti dopo la modifica delle condizioni economiche da parte della BCE ad ottobre 2022. Nei successivi 3 mesi, oltre 1.000 miliardi di € su 2.200 di TLTRO sono stati restituiti, anche se si è notato un forte rallentamento dei rimborsi nell’ultima data utile di gennaio 2023 (solo 63 miliardi). Insieme alle naturali scadenze di altri 54 miliardi di prestiti, ciò ha comportato una riduzione della liquidità in eccesso di quasi 1.100 miliardi di €.

Nel 2011, di oltre 1.000 miliardi del programma LTRO di finanziamento agevolato BCE alle banche, una larga maggioranza venne investita in titoli di Stato, per via degli alti rendimenti offerti in tempi di crisi e la necessità di garantire il rifinanziamento ai governi. Ora siamo in una situazione speculare; anche se non c’è una relazione meccanica tra liquidità in eccesso ed impieghi bancari, è facile immaginare che il rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato ridurrà gli incentivi ad investire – a rischi crescenti – in un’economia reale in deciso rallentamento.

Attualmente, i dati ci dicono che siamo in una fase di ridimensionamento del peso dei titoli governativi nel bilancio delle banche, dopo l’”abbuffata” connessa alla fase acuta pandemica in cui i governi avevano necessità di collocare rapidamente enormi quantità di nuovo debito.

AREA EURO - TITOLI DI STATO GOVERNATIVI NEI BILANCI DELLE RISPETTIVE BANCHE NAZIONALI Loading...

SI nota bene come lo stock di titoli detenuti in bilancio sia cresciuto principalmente per Francia, Spagna ed Italia (barre gialle, verdi e celesti). Il nostro sistema bancario sembra avere avviato comunque un deleveraging apprezzabile nel corso del 2022, a differenza di quelli francese e spagnolo.