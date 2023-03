Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Una mobilità urbana sostenibile è uno degli obiettivi che si è prefissata Koelliker, azienda importatrice di diversi marchi internazionali che hanno nel loro DNA la mobilità elettrica, che ha siglato una nuova partnership commerciale con la casa svizzera Micro Mobility System.

Questa nuova collaborazione consente a Koelliker di distribuire in Italia Microlino, un quadriciclo di categoria L7e elettrico pensato per muoversi nel traffico cittadino senza inquinare. La minicar, realizzata in Italia nello stabilimento di La Loggia in provincia di Torino si ispira a livello di design alla famosa Isetta, la bubble car che tanto spopolava negli anni 50.

Loading...

La super compatta Microlino arriva in Italia grazie a Koelliker Photogallery15 foto Visualizza

Come l'auto allora prodotta dalla Isa di Bresso, anche la Microlino, proposta nelle varianti Dolce e Competizione, può ospitare due passeggeri che entrano nell'auto dall'unico sportello frontale. Le sue dimensioni particolarmente contenute, tra cui spicca una lunghezza di appena 2,5 metri la rendono il mezzo ideale per spostarsi nel traffico cittadino e per trovare posteggio dove altre auto non possono per mancanza di spazio. E, nonostante le dimensioni “micro”, offre un capiente bagagliaio da 230 litri.

Microlino viene fornita con tre tipi di batterie al Nickel-Cobalto-Manganese, che permettono di percorre rispettivamente 91, 177 o 230 km. I tempi di ricarica dallo 0 all'80% variano a seconda del tipo di batteria integrata, ma in nessun caso si superano le 4 ore. La velocità massima che è in grado di raggiungere è pari a 90 km/h e per scattare da 0 a 50 km/h impiega appena 5 secondi.

Microlino pensa anche alla sicurezza dei suoi passeggeri, ed è infatti il primo veicolo della sua categoria ad essere prodotto con una scocca portante della carrozzeria realizzata in acciaio e alluminio, stessi materiali e tecnologie che normalmente vengono utilizzate per realizzare le autovetture tradizionali.