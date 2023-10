La super portaerei Usa in rotta verso Israele: come è fatta e quanto è grande

La super portaerei americana è spinta da due reattori nucleari di nuova concezione più compatti, sicuri ed efficienti che alimentano i motori elettrici e tutti i servizi della nave.

La velocità massima è di 30 nodi, circa 55 km/h. Ospita fino a 75 aerei che possono essere lanciati con l’ausilio di ultra innovative catapulte magnetiche EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System) che debuttano proprio sulla USS Gerald R. Ford e sono state studiate per ridurre lo stress meccanico alla struttura dei jet che devono lanciare e, inoltre, sono in grado di coadiuvare il decollo di aerei più pesanti, e quindi a pieno carico (carburante e armamento) rispetto alle catapulte tradizionali montate sulle navi di Classe Nimitz. La frequenza di lancio è stata aumentata del 25% rispetto sempre alle navi classe Nimitz. Innovativo anche il sistema di arresto AAG (Advanced Arresting Gear), che permette di fermare, grazie a una guida magnetica, i velivoli in atterraggio, anche quelli a pilotaggio remoto, in modo più efficace rispetto ai tradizionali sistemi idraulici.

Tutto il ponte di volo lungo 333 metri e largo 78) è di nuova concezione, e rispetto alla Classe Nimitz, permette di gestire più facilmente la movimentazione degli aerei. La USS Ford è estremamente sofisticata per quanto riguarda i sistemi di comunicazione e i radar.

La Gerald Ford è l’ammiraglia del 12.esimo gruppo di portaerei d’attacco (Carrier Strike Group 12) della Marina degli Stati Uniti. Nei giorni scorsi, stava navigando con la Marina italiana, ha ricevuto dal pentagono l’ordine di avvicinarsi a Israele e ora si sta dirigendo nel Mediterraneo orientale. È accompagnata da cacciatorpedinieri lanciamissili e incrociatori lanciamissili. Gli Stati Uniti stanno inoltre adottando misure per rafforzare la presenza di aerei da combattimento nella regione, compresi gli squadroni F-35, F-15, F-16 e A-10.



