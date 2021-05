La supercar cinese sarà «made in Emilia»: 1.000 assunzioni nella motor valley

Supercar di ultra-lusso a trazione elettrica

Il progetto industriale degli americani di Silk EV e dei cinesi di FAW, realtà con 130mila dipendenti e 3,5 milioni di vetture vendute nel 2019, fa dunque un altro passo avanti dopo la nascita della joint venture lo scorso febbraio. Una collaborazione, come sottolinea la società in una nota, nata per sviluppare una serie di veicoli sportivi di ultra-lusso, a trazione elettrica e ad alte prestazioni, che guardano alla Cina e ai mercati globali.

Nuovo ossigeno per la filiera italiana

In ottica più generale, come sottolinea il presidente di Unindustria Reggio Emilia Fabio Storchi, l’arrivo di Silk-FAW in Emilia Romagna rappresenta l’apertura di un cantiere, «anzitutto per la filiera produttiva automotive che dovrà sostenere l’investimento dal punto di vista della fornitura di componenti indispensabili per la produzione di queste auto. La nostra meccanica intelligente è attrice nelle lunghe filiere internazionali e si candida a lavorare a fianco del Gruppo per la realizzazione delle nuove vetture elettriche».

Il nuovo insediamento, aggiunge, «incoraggerà poi molte delle nostre piccole e medie imprese a definire nuovi orizzonti produttivi nella logica della trasformazione tecnologica del settore automotive». Per la Motor Valley emiliana si tratta dunque di un progetto strategico, «che conferma come i nostri distretti industriali abbiano un posizionamento competitivo di portata mondiale» ricorda ancora il sindaco di Reggio Emilia.