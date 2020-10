La supply chain finance contro il rischio incassi per le imprese esportatrici

La prima copre fino al 90% del fatturato, consente di concedere dilazioni ai propri clienti, trasferisce il rischio ed esternalizza il processo di recupero crediti. Con il forfaiting l’esportatore ottiene dalla banca un anticipo sul venduto attraverso la cessione dei titoli collegati. «Questo strumento – spiega Caniato - si rivela particolarmente utile per settori caratterizzati da tempi di produzione più lunghi come quello delle macchine utensili». L’export factoring è invece la cessione di crediti in cambio di beni e servizi. Garantisce una continuità di relazione tra esportatore e importatore, l’anticipazione fino all’80% del valore delle fatture e il miglioramento del capitale circolante. «Si tratta di strumenti già ben collaudati nei Paesi del Nord Europa, Olanda in testa– dice Caniato – che in questa fase possono rivelarsi determinanti per non perdere competitività sull’arena internazionale». Le stesse piattaforme dell’e-commerce globale se ne sono accorte e hanno inserito la Scf nel proprio portafoglio di servizi.

Strumenti poco conosciuti

Eppure, come rivela la survey, la supply chain finance resta per molte imprese un terreno ancora inesplorato. Solo una su cinque la utilizzava prima del Covid e appena il 4% ha iniziato a farlo per mettere al sicuro le vendite oltreconfine. Il 22% ha attivato almeno uno di questi strumenti, ma solo in Italia. E il 54% non sa di che cosa si tratta.