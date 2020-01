La supply chain, un processo strategico che richiede una funzione ad hoc Le imprese sono sempre più articolate e interconnesse in un’organizzazione a rete con fornitori, distributori, partner commerciali e clienti di Luigi RIva *

(REUTERS)

4' di lettura

La supply chain è il processo aziendale ritenuto più strategico nei prossimi anni avendo un diretto impatto sulla customer experience del cliente e rappresentando una leva per la generazione di ricavi, ma anche una voce di costo molto significativa. Di conseguenza in moltissime aziende è stata creata una funzione ad hoc che gestisce in maniera unitaria l’intero processo. Ma siamo solo all’inizio. Aspettative dei clienti in aumento e impatto della tecnologia renderanno sempre più critica e importante la supply chain.

Durante le ultime vacanze di Natale ho chiesto ad un gruppo di amici imprenditori e manager di indicare quali funzioni aziendali saranno fondamentali nei prossimi anni. Ognuno aveva e ha un suo personale ranking dell’influenza crescente (o decrescente) delle singole aree aziendali, ma per la maggioranza degli intervistati l’area aziendale più rilevante per competere con successo nei prossimi anni sarà la supply chain. E questo vale anche per le aziende più note e famose.

Ad esempio uno dei progetti più strategici lanciati ultimamente in Ferrero, l’azienda alimentare italiana leader con circa 10,7 miliardi di euro di fatturato e produttrice di Nutella e Kinder, è proprio relativo a questa area. Ferrero ha oggi più di 400 magazzini distribuiti nei cinque continenti. Il progetto Control Tower ha l’obiettivo di migliorare la soddisfazione del cliente per eliminare missing of slot e out of stock monitorando i processi di trasporto e stoccaggio per poi arrivare, in una fase successiva, a gestire proattivamente e in real time tutta la filiera integrando terze parti logistiche e clienti.

In realtà la rilevanza strategica della supply chain è un fenomeno degli ultimi anni. Fino agli Anni 60 la supply chain riguardava solo la gestione dei magazzini e dei trasporti, con un obiettivo dichiarato di performance degli stessi. A partire dagli Anni 70 l’avvento della teoria del Total Cost mise l’attenzione sulla riduzione dei costi operativi che venivano ottimizzati con un modello organizzativo centralizzato. Negli Anni 80 e 90 iniziò ad emergere il concetto di supply chain integrata per tutte le attività: dal demand planning al servizio clienti (la prima volta che venne utilizzato il termine supply chain management fu in un articolo del 1982 di due noti consulenti americani, Oliver e Webber).

Tuttavia, l’ambito di riferimento era sempre quello di una singola azienda indipendente e autarchica. Ma con la diffusione del web e la crescente globalizzazione le imprese sono diventate sempre più articolate e interconnesse in un’organizzazione a rete con altre entità: subfornitori, distributori, partner commerciali e, a volte, anche i clienti stessi. Inoltre, i processi di gestione di acquisti, produzione e vendita sono sempre più everywhere and everytime (dovunque e 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno).