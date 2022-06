La Svizzera alza a sorpresa i tassi, balzo del franco

Un'affermazione, quest'ultima sulla eventuale vendita di valuta, che pure rappresenta una novità, dopo tanti anni di acquisti.L'inflazione su base annua in Svizzera ha raggiunto in maggio il 2,9% e secondo la Bns «a corto termine rimarrà probabilmente accentuata».

Attorno a questo aggettivo, “accentuata”, si gioca buona parte della questione in Svizzera. In grandi aree economiche come Stati Uniti ed Europa l'inflazione ora è molto più alta, tra l'8% e il 9%, ma la Confederazione storicamente tende ad un'inflazione tra lo zero e il 2% e dunque per gli equilibri economici elvetici molti qui ritengono comunque già decisamente alto il livello attuale.

La Bns ha alzato i tassi previsti di inflazione media annua in Svizzera e li indica ora a 2,8% nel 2022, a 1,9% nel 2023 e a 1,6% nel 2024.Per quel che concerne la crescita economica elvetica, la Bns si attende ancora un aumento del PIL pari a circa il 2,5% quest'anno, con un basso tasso di disoccupazione. I prestiti ipotecari e i prezzi degli immobili residenziali sono cresciuti ulteriormente negli ultimi trimestri e dunque l'istituto centrale elvetico «continuerà a seguire attentamente gli sviluppi sul mercati ipotecario e immobiliare».



Il balzo del franco

Alla notizia il franco svizzero si è rafforzato, tra l'1% e il 2%, sia sull'euro sia sul dollaro Usa. L'euro in mattinata era trattato tra 1,01 e 1,02 franchi e la valuta americana attorno a 0,98 franchi.

Anche la BoE alza i tassi

Anche Londra stringe sui tassi. Il Comitato di politica monetaria della Banca d’Inghilterra ha alzato i tassi di interesse per far sì che la politica monetaria raggiunga l’obiettivo di inflazione del 2% e in modo da sostenere la crescita e l’occupazione. Nella riunione, si legge nel comunicato, il comitato della BoE ha votato con una maggioranza di 6 contro 3 per aumentare il tasso bancario di 0,25 punti percentuali, all’1,25%. I tre membri della minoranza avrebbero preferito aumentare il tasso di 0,5 punti percentuali, all’1,5 per cento.