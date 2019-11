La svolta di Banca Mps: ora mostra la collezione

La storia della collezione

Le prime opere d'arte furono realizzate per dare risalto all'Istituto negli episodi rilevanti della sua secolare attività. Il maggiore sviluppo della Collezione è avvenuto, però, a partire dagli anni Ottanta del Novecento, quando furono previsti spazi appositamente destinati ad ospitare una struttura museale nel complesso di palazzi della sede storica, a Siena. Da allora la Banca ha rivolto la sua attenzione ad opere di “scuola artistica” senese, considerata, fin dai suoi esordi, una delle più significative nella storia della cultura figurativa del nostro Paese. Si è così venuta a formare una Collezione di dipinti, sculture e arredi, principalmente di scuola senese dal XIV al XIX secolo, tra cui però spiccano interessanti incursioni, in particolare nel ‘900 italiano.

A incrementare il numero già di per sé rilevante di opere d'arte quelle provenienti dalle Banche acquisite nel corso degli anni e la maggior parte di quelle facenti parte della Collezione Chigi Saracini (una delle più importanti raccolte artistiche private italiane, voluta da Galgano Saracini tra la fine del Settecento ed i primi decenni del secolo successivo), ancora oggi conservate nell'omonimo Palazzo nobiliare senese.

Oltre ai preziosi capolavori artistici (dei quali fa parte anche una ampia collezione di opere contemporanee) sarà possibile visitare l'Archivio Storico, dove sono custoditi numerosi documenti antichi e libri mastri e contabili risalenti ai primi anni di attività della Banca, dichiarato – con notifica ministeriale del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 7 aprile 1997 – di “notevole interesse storico”, i cui documenti antichi sono conservati nei locali, musealizzati, al piano terra della Rocca Salimbeni.

Significativo è anche il patrimonio librario, antico e moderno, di proprietà della Banca. Di particolare interesse il Fondo librario antico, composto da edizioni (spesso esemplari “unici” nel circuito delle biblioteche) del Cinquecento, fino all'Ottocento, oltre che da una ricca sezione di manoscritti.

A questo patrimonio culturale si aggiungono anche due Fondi bibliografici appartenuti ad illustri personalità della cultura e dell'economia: Mario Delle Piane e Bonaldo Stringher. Di proprietà della Banca, oltre agli Archivi storici delle Banche acquisite (i più consistenti sono quelli di Banca Toscana, Banca Agricola Mantovana, Banca Antonveneta), anche l'Archivio Chigi Saracini (conservato nella Torre dell'omonimo Palazzo) e il Fondo Sansedoni. Entrambi complessi documentari sostanzialmente “completi”, capaci di testimoniare la storia familiare di due nobili casate senesi.

La storia di Palazzo Salimbeni

Dimora duecentesca della famiglia dei Salimbeni, ospitò agli inizi del XV secolo per volontà della Repubblica di Siena il Monte di Pietà ed è oggi la sede storica di Banca Monte dei Paschi di Siena. Il complesso architettonico che si affaccia su Piazza Salimbeni, con l'antico “castellare” della nobile famiglia di mercanti e banchieri senesi, il rinascimentale Palazzo Spannocchi e le forme eclettiche di Palazzo Tantucci custodiscono memorie storiche e testimonianze artistiche di valore inestimabile.

Nella seconda metà dell'Ottocento il Monte interessò Giuseppe Partini, architetto esponente della corrente “purista”, allora dominante in Italia, per un intervento di restauro importante.

Nel 1972, in occasione del quinto centenario dalla fondazione della Banca, fu inaugurato un nuovo programma di ristrutturazioni, attuato su progetto dell'architetto Pierluigi Spadolini. Ispirata a moderni criteri di intervento, questa operazione ha avuto come principale finalità il recupero e la messa in luce delle strutture antiche ed originali dei Palazzi mantenendo, comunque, gli elementi principali dell'intervento partiniano.