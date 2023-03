La svolta delle batterie a base di sabbia: energia ad alte temperature per aziende energivore

«L’energia rinnovabile convertita in calore ed accumulata con questa tecnologia, ha un’efficienza superiore al 90%, mentre quella dell’idrogeno è molto più bassa - spiega Luigi Lanuzza, responsabile Innovazione B2B ed Energy Storage di EnelX -. Si possono raggiungere temperature molto elevate, almeno 300 gradi. Si può immaginare che la tecnologia Tes possa essere utilizzata per elettrificare almeno il 50% dei processi industriali in Italia, ma anche all’estero».

Il calore incamerato attraverso la sabbia, che in questo modo diventa un sistema di accumulo, può essere rilasciato nell’arco di 8-10 ore e anche di più. «È adatto per i processi che richiedono almeno 8 ore di calore continuativo. In particolare questo sistema si adatta alle esigenze di chi deve fare essiccazione come, ad esempio, il food and beverage», continua Lanuzza.

«Pronti per andare sul mercato in due anni»

La diffusione di questo tipo di accumulo può essere sostenuta anche dalla convenienza economica: secondo gli addetti ai lavori, in termini di costo livellato dell’energia accumulata il costo è di 20 euro a megawattora, a cui poi va aggiunto il costo per produrre l’energia rinnovabile.

Una batteria classica al litio costerebbe almeno 40-60 euro a megawattora. La sperimentazione avviata con EnelX serve al gruppo elettrico per testare modalità e orari migliori per caricare e scaricare il sistema di accumulo, stabilire quale taglia (nella sperimentazione si parte con un impianto da 13 megawattora) si adatta meglio a un determinato processo industriale. Ma si studia anche come questi sistemi di accumulo possono partecipare al mercato della flessibilità, ovvero per caricare questa batteria quando i prezzi sono più bassi oppure per immettere l’energia in rete in caso di necessità.

EnelX ha già raccolto l’interesse di una decina di imprese interessate a installare questi impianti in Italia e «con alcune abbiamo già avviato progetti preliminari». Il gruppo elettrico si sta muovendo in altri mercati, come gli Stati Uniti: la tecnologia Tes potrà accedere ai sussidi previsti dall’Ira per il settore storage e il gruppo elettrico sta valutando come partecipare ai bandi esecutivi e «stiamo valutando come partecipare».