La svolta di Biden per una aliquota minima globale

La recente proposta di riforma della tassazione presentata dal Presidente degli Stati Uniti ha riacceso il dibattito internazionale in materia di prelievo fiscale sulle aziende. La ritrovata attenzione sul tema è favorita anche dal contesto fiscale particolarmente delicato creato dalla pandemia.

Il 2020 e quasi certamente anche il 2021 vedranno infatti un significativo ridimensionamento delle entrate pubbliche per via del calo del Pil globale (-3,3% secondo il Fondo Monetario Internazionale). Non ci sono ancora dati ufficiali, ma è ragionevole ipotizzare che per il 2020 la perdita di gettito sarà di almeno 2000 miliardi di dollari, vale a dire il 10% in meno del 2019 quando – secondo il Global Revenue Database dell'Ocse – il gettito complessivo aveva superato i 20 mila miliardi di dollari.



Il calo delle entrate fiscali arriva peraltro in un momento in cui la maggior parte dei governi si trova a fronteggiare un accresciuto fabbisogno di gettito per bilanciare il generalizzato incremento della spesa pubblica con cui ha supportato le propria economia durante la crisi pandemica.



Per risolvere questo intricato puzzle e, soprattutto, per dare piena copertura al piano di espansione fiscale da oltre 2000 miliardi di dollari annunciato a fine marzo, la Casa Bianca ha messo in campo un ambizioso progetto di revisione delle tasse in linea con la politica del Partito Democratico.



La proposta di Biden



Uno dei cardini di questa revisione sarà il prelievo sulle aziende (corporate). Già prima della pandemia, nel biennio 2018-2019, il gettito proveniente dalle imposte societarie aveva registrato un calo di oltre il 30% principalmente a causa del drastico taglio dell'aliquota federale sulle imprese (dal 35% al 21%) deciso da Trump. Anche per finanziare questo taglio l'ex presidente repubblicano aveva contestualmente introdotto un'imposta straordinaria sul c.d. Global Intangible Low-Taxed Income (Gilti), il reddito da assets immateriali (come copyright, marchi e brevetti) guadagnato da controllate straniere di aziende statunitensi allo scopo di favorire il rientro di capitali parcheggiati all'estero. Le ricadute positive delle mosse di Trump sull'economia americana sono state discutibili, mentre gli introiti per l'erario sono scesi all'1% del Pil, persino sotto il dato del 2009 all'apice della crisi finanziaria (cfr. Fig.1).



PROVENTI DALLE IMPOSTE SOCIETARIE NEGLI USA

Ora Biden vuole contro-riformare la riforma di Trump. Il suo piano – denominato “Made-in-America Tax Plan” – prevede un aumento al 28% dell'aliquota sulle aziende in tandem con un eventuale prelievo aggiuntivo per quelle con un reddito netto di almeno 2 miliardi di dollari. Questa componente addizionale sarà calcolata come differenza tra il 15% del reddito contabile (in base a cui si distribuiscono i dividendi agli azionisti) e il 28 % del reddito tassabile (quello comunicato al fisco). In questo modo, si prevede di ottenere un maggiore gettito da quelle aziende che, pur essendo profittevoli, finora hanno pagato poche tasse approfittando del divario, spesso ampio, tra i due tipi di reddito. Inoltre, si punta a irrigidire la tassazione sul Gilti con un aumento dell'aliquota al 21% (quella vigente si colloca nel range 10,5%-13,125%) e la cancellazione delle deduzioni attualmente in vigore.