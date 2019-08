La svolta di Conte: da «notaio» del contratto a politico Si era presentato come «avvocato degli italiani», arbitro equidistante tra i soci di maggioranza M5S e Lega, lontano dalle beghe tra partiti. Il suo intervento al Senato con gli attacchi al vicepremier Salvini segna un cambio della sua natura di Riccardo Ferrazza

Dalla nascita alla crisi: dopo 15 mesi governo gialloverde al capolinea

Giuseppe Conte è stato presidente del Consiglio per 445 giorni ma la sua nascita politica sembra essere arrivata solo nelle ultime ore del mandato a Palazzo Chigi. Quando, leggendo con un tono un po’ monocorde dai suoi fogli, ha cominciato a elencare la serie di accuse e recriminazioni al suo ministro dell’Interno seduto accanto a lui al banco del governo nell’aula del Senato, si faticava a riconoscere il professore di diritto privato a digiuno di politica lanciato alla ribalta a fine primavera dello scorso anno dall’accordo tra Movimento 5 Stelle e Lega.

L’esordio

Quello che, convocato al Quirinale per ricevere l’incarico di formare un governo, si presentò alle telecamere come «l’avvocato difensore degli italiani» (era il 23 maggio 2018). Lo stesso che, qualche giorno dopo, nel suo esordio in un’aula parlamentare (era proprio Palazzo Madama), chiedeva la fiducia ritagliandosi per sé il ruolo di notaio del contratto di governo siglato tra leghisti e pentastellati, elencato punto per punto in un intervento di 75 minuti. Equidistante dai due soci di maggioranza e poi attento a tenersi lontano dalle beghe politiche.

Tra due compleanni

La maturità politica di Conte non è arrivata in una notte ma nel corso di un anno che simbolicamente è racchiuso tra due suoi compleanni: l’ultimo (quello dei 55 anni) coinciso con l’inizio della crisi. Era l’8 agosto quando salì al Quirinale per informare il capo dello Stato delle intenzioni di Matteo Salvini di chiudere l’esprienza del governo giallo-verde. Era l’8 agosto del 2018 quando ricevette i giornalisti per un saluto prima della pausa estiva: un’occasione in cui alcuni notarono il tentativo dell’avvocato originario di Volturara Appula di uscire dall’ombra dei dioscuri Salvini-Di Maio.