La svolta green di Apple investe anche i fornitori italiani. Spinta sui materiali riciclati

Oltre agli impegni per l’energia pulita assunti da 213 partner produttivi, Apple sta investendo direttamente in progetti rinnovabili in tutto il mondo, compresi quasi 500 megawatt di progetti solari ed eolici in Cina e Giappone per coprire una parte delle emissioni a monte.

In Europa, sono 11 i nuovi fornitori di Apple che hanno confermato il proprio impegno verso l’energia pulita nell’ultimo anno, tra cui Infineon, Viscom AG e Lumileds.

Fra questi l'azienda lombarda Laboratorio Elettrofisico. Bruno Arosio, che della società con sede a Nerviano (Mi) è presidente, ha commentato questa notizia: «Lavoriamo con Apple da diversi anni e abbiamo risposto con entusiasmo all’invito globale di unirsi ai suoi sforzi verso l’energia pulita. Come partner di Apple abbiamo aderito al suo Supplier Clean Energy Program perché crediamo che possa innescare un cambiamento profondo e più vasto nel settore e perchè condividiamo la necessità di rispettare e proteggere il mondo in cui viviamo. Come azienda siamo pienamente impegnati in questa transizione e crediamo fortemente in tutte le tecnologie che possono permettere il passaggio dai combustibili fossili a fonti che rispettino l’ambiente.”

Laboratorio elettrofisico è un fornitore di Apple ormai da anni, e sviluppa soluzioni tecnologiche in ambito magnetico. Per Apple ha creato sistemi di misurazione magnetica e testing in linea, utilizzati per la chiusura dei portatili Apple. L'azienda ha l'obiettivo di diventare completamente carbon neutral entro il 2025. (b. sim.)