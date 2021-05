La svolta green dipenderà da come collaboreranno finanza pubblica e privata

3' di lettura

Una componente chiave del successo della transizione ecologica (e di tutti i provvedimenti a essa collegati contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, o Pnrr) si gioca sulle regole e caratteristiche della partnership finanziaria pubblico-privata nel finanziamento della transizione ecologica (nel gergo anglosassone blended green finance).

La partnership può assumere varie forme. Le storiche e più tradizionali sono fondi rotativi, fondi di garanzia o agevolazioni creditizie dedicate che favoriscano erogazione di credito bancario a investimenti sostenibili (ad esempio in forme di produzione di energia rinnovabili, in introduzione nei settori industriali di impianti produttivi più efficienti dal punto di vista energetico, in nuovi prodotti di economia circolare, ecc.). Quelle più recenti e complesse sono forme più articolate di cofinanziamento e partnership dirette pubblico-private in iniziative dove il ruolo del finanziatore pubblico è quello di ridurre il rischio della finanza privata a condizione di definire condizionalità e direzione dell’intervento. Alla fine, sia nelle vecchie che nelle nuove forme, la “transazione” tra pubblico e privato nella blended green finance è sempre quella nella quale il pubblico si assume parte del rischio, orientando in cambio le energie dei privati sul sentiero di investimenti ambientalmente e socialmente sostenibili.

Loading...

Perché la blended green finance sia veramente utile e migliorativa essa deve rispondere in modo convincente a tre domande da “avvocato del diavolo”:

1) Il 1tipo di progetto finanziato dalla blended green finance non poteva essere finanziato direttamente e solamente dallo Stato?

2) O, al contrario, la stessa iniziativa non poteva essere finanziata solo dai privati?