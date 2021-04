La svolta green dell'industria dell'arredamento raccontata da Il Sole 24 Ore

2' di lettura

È dedicato sia agli operatori sia gli appassionati dell'interior design il Rapporto in edicola con Il Sole 24 Ore martedì 13 aprile, un focus pensato per offrire una panoramica su come si stanno muovendo le imprese del comparto alle prese con i nuovi scenari: dalle azioni intraprese per adeguarsi ai criteri di sostenibilità ai cambiamenti di processo e di prodotto in vista dei prossimi lanci sui mercati, dalla scelta delle materie prime da utilizzare alle strategie per abbattere le emissioni.



Il 2021, infatti, sarà un anno decisivo per le aziende dell'arredamento che intendono intraprendere un percorso di sviluppo sostenibile, grazie alle risorse messe a disposizione dall'Europa – prima con il Green Deal del 2019 e poi con il Next Generation Europe lanciato nel 2020 – unite ad alcuni passaggi normativi, sempre a livello comunitario, che proprio quest'anno dovrebbero diventare effettivi.

La transizione ecologica, analizzata nelle sue diverse componenti all'interno del Rapporto design del Sole 24 Ore, costituisce una leva fondamentale a disposizione dell'industria dell'arredamento per risollevarsi dalla crisi pandemica, che ha colpito il comparto pur con un impatto meno violento rispetto ad altri ambiti della manifattura italiana: secondo i dati pre-consuntivi elaborati da FederlegnoArredo, l'intera filiera (73mila imprese e 380mila addetti) ha registrato nel 2020 ricavi per38,3 miliardi di euro circa, in calo del 10,8% rispetto al 2019, mentre il settore arredamento ha contenuto la perdita al 9,7%.

All'interno del rapporto, che sarà consultabile anche online su IlSole24Ore.com e sull'app attraverso lo sfogliatore digitale, sarà presente anche una gallery con la presentazione dei nuovi prodotti e la riedizione dei grandi classici di design in arrivo nel corso dell'anno.

Il rapporto rientra all'interno di una serie di appuntamenti che analizzano e valorizzano il settore del Design, come Arredo design 24, il nuovo momento di approfondimento settimanale sul quotidiano la domenica, e i due numeri speciali del magazine How To Spend It Superior Interiors.