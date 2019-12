La svolta green della Ue guidata da Francia, Germania e Italia di Valerio Castronovo

Anche nel nostro Paese si è preso atto della necessità per l’Europa di un nuovo modello di sviluppo responsabile e sostenibile che coniughi green deal e digitalizzazione, come ha auspicato la neo-presidente della Commissione di Bruxelles, Ursula von der Leyen. Si sarebbe dovuto quindi dare maggiore rilievo, nell’ambito dell’opinione pubblica, a un documento importante, come quello elaborato dal primo Business Forum trilaterale delle Confindustrie di Francia, Germania e Italia, svoltosi a Roma fra il 4 e 5 dicembre, nel corso del quale sono state messe a punto una serie di proposte concrete e appropriate per dar corso sia alla diffusione di un’economia verde sia alla promozione dell’intelligenza artificiale.

Al di là di certi buoni ma vaghi propositi espressi da più parti, è infatti indispensabile avere ben chiare le idee su quali siano le riforme necessarie per realizzare un “salto di qualità” così impegnativo, e quali siano, a livello comunitario, le soluzioni praticabili e le risorse disponibili a tal fine. Tanto più in considerazione della fase cruciale in cui ci si trova per quanto riguarda la governance dell’Unione europea e le ardue competizioni economiche da affrontare nell’agone internazionale.

Vale perciò la pena di dedicare più attenzione alle ipotesi e alle indicazioni formulate in proposito dalle rappresentanze dei tre principali Paesi industriali europei e da loro trasmesse ai rispettivi governi, in quanto esse saranno al centro delle analisi e delle riflessioni, in procinto di prendere il via a Bruxelles e in altre sedi, sui requisiti e gli strumenti più efficaci per finanziare in modo incisivo la transizione verso la green economy e per accrescere il potenziale di crescita costituito dalle nuove tecnologie chiave.

D’altronde quel che contraddistingue il “manifesto” di Bdi, Confindustria e Medef per un rilancio decisivo dell’Europa è una visione del futuro “forte”, basata su una strategia ambiziosa e di ampio respiro. Dato che occorre fare della mitigazione dei cambiamenti climatici un obiettivo stabile e inclusivo a lungo termine; e, nel contempo, rendere l’economia molto più dinamica e competitiva al fine di garantire maggiore occupazione e benessere ai cittadini e di rafforzare la sovranità politica e le chance della Ue quale attore del mercato globale.

Naturalmente, si è provveduto a calcolare quanto possa costare l’adozione di un programma di questa portata, a cominciare da quello riguardante il green deal, che dovrebbe richiedere un robusto aumento degli investimenti aggregati, da parte della Ue, pari a circa 250-300 miliardi di euro annui. Quanto ai mezzi finanziari pubblici e agli incentivi fiscali per la promozione di consistenti iniziative private, allo scopo di rendere la Ue in grado di reggere con successo le sfide con le principali potenze mondiali, gli investimenti complessivi da destinare alle innovazioni e alla digitalizzazione, alla industria e alle infrastrutture, nonché alla ricerca e sviluppo, risultano altrettanto massicci.