La svolta di Ing in Germania: da luglio basta tassi negativi

I tassi negativi sui depositi finiranno di sicuro in luglio. Il primo luglio. A deciderlo, giocando d’anticipo sulle prossime mosse della Bce, è stata ING Deutschland, la rete retail dell’istituto olandese in Germania. La banca ha annunciato che dal primo luglio estenderà la franchigia sui depositi dagli attuali 50.000 euro fino a 500.000 euro: i tassi negativi non verranno più applicati sui depositi e sui conti di deposito di risparmio “call money” per importi fino a mezzo milione: totale 1 milione...