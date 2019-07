Fiat, la svolta di Mirafiori, acceso il primo robot per la 500 elettrica

Gli investimenti per l’elettrificazione dei modelli Fca fanno parte del piano da 5 miliardi destinato agli stabilimenti italiani, piano presentato poco più di un anno fa dall’allora ceo Sergio Marchionne e confermato dall’attuale amministratore delegato Mike Manley. La settimana scorsa il Gruppo ha presentato anche la versione elettrica del Ducato, il veicolo commerciale del Lingotto prodotto in Sevel: anche in questo caso la nuova motorizzazione sarà disponibile sul mercato a inizio 2020 ma potrà essere ordinata dopo l’estate. Il piano di investimenti dunque procede, tra la fine dell’anno e i primi mesi del 2020 dovrebbe partire a Melfi la produzione della Jeep Compass, una delle nuove produzioni assegnate all’Italia dal piano industriale a cui dovrebbe affiancarsi, entro il 2022, l’Alfa Romeo Tonale, modello atteso a Pomigliano, e la nuova Maserati (un Suv compatto, potrebbe chiamarsi Levantino secondo i primi rumors), destinato a Cassino.

Il mercato delle vetture full electric sta crescendo in maniera esponenziale ma resta ancora una nicchia rispetto ai volumi globali. Le attese industriali sulla futura 500 elettrica sono tante, a cominciare dai volumi produttivi che dovranno compensare il gap creato dallo stop all’Alfa Mito, con una produzione annua compresa tra le 15mila e le 20mila unità. Tutto il resto lo farà il mercato anche se oggi i vertici di Fiat Chrysler dovrebbero svelare qualcosa in più sulle attese commerciali.

A sostegno della fase di crescente elettrificazione dei modelli, il Lingotto he presentato un mese fa due accordi sottoscritti con Enel X (per Italia, Spagna e Portogallo) e con Engie (per altri 14 mercati) finalizzati allo sviluppo di nuove soluzioni dedicate alla mobilità elettrica, sia per gli ibridi plug-in (PHEV) che per i modelli a batteria (BEV) previsti nel piano industriale di Gruppo per il 2018-2022. In sostanza, i concessionari Fca offriranno soluzioni di ricarica e servizi innovativi dedicati ai clienti privati e a quelli business.