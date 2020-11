La svolta slow del turismo

La ricerca dell’Unical

L’Università della Calabria sta conducendo dal 2017 una ricerca approfondita, coordinata da Sonia Ferrari, docente di marketing del turismo e marketing territoriale, insieme a Tiziana Nicotera, esperta di comunicazione turistica, con la collaborazione dell’università di Torino e quella di Mar de Plata in Argentina e ora con il contributo del ministero degli Esteri. L'obiettivo è di indagare per la prima volta il potenziale impatto socio-economico del turismo delle radici su alcune destinazioni nazionali e di favorirne lo sviluppo. Partendo dai flussi turistici di Canada, Brasile, Usa e soprattutto dell’Argentina: complessivamente, con 670mila arrivi il turismo delle radici muove oltre 650 milioni di euro: «Il viaggio e il soggiorno nel proprio paese d’origine costituiscono un’esperienza con un forte contenuto emotivo – spiega Sonia Ferrari – A seguito della pandemia che ha determinato il crollo del turismo mondiale, anche la World Tourism Organization ritiene che, quello delle radici, rivolto a borghi e destinazioni minori, rappresenti concretamente una nuova tendenza». Le motivazioni dei turisti di ritorno? «Conoscere i luoghi di cui si è sempre sentito parlare a casa, imparare la lingua, approfondire la conoscenza della cultura locale, fare ricerche sulla propria famiglia e incontrare familiari. La ricerca sulla storia familiare è quasi sempre una motivazione molto forte, che porta ad una sovrapposizione di questo segmento con quello del turismo genealogico», aggiunge la docente che, in questa fase, sta concentrando i suoi studi sui turisti provenienti dall’Argentina.

La Calabria, in particolare, che ha subito da sempre la piaga dell’emigrazione, nel 2019 è risultata la sesta regione di partenza per numero di italiani residenti all’estero (413.545). Si va così definendo al suo interno un progetto pilota e un modello di marketing per lo sviluppo del turismo delle radici da replicare in tutte le regioni italiane.

Residenzialità affettiva

Ed è tutto nuovo il tema della residenzialità affettiva che nasce dall’attaccamento ai luoghi visitati: l’“industria del ricordo” sforna souvenir e ornamenti per un giro d’affari che supera i 700 milioni di euro (18mila le imprese attive in Italia). Spesso si traduce in un concetto nuovo, quello della “restanza”, che fa dell’identità dei territori e di chi li abita un’idea mobile, dinamica, aperta. Il suo ispiratore è l’antropologo Vito Teti. In molti casi riguarda borghi e paesi in via di spopolamento: ci si innamora dei luoghi e delle comunità locali. E si resta.