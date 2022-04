La svolta sostenibile è una buona notizia per le imprese italiane

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il giorno precedente alla guerra scatenata dalla Russia contro l’Ucraina, la Commissione Ue ha presentato la proposta di direttiva sugli obblighi di due diligence in materia di sostenibilità dell’impresa (Corporate Sustainability Due Diligence).

La direttiva intende stabilire un regime giuridico comune che responsabilizzi le imprese europee al rispetto dell’ambiente e dei diritti fondamentali, nello svolgimento delle attività non solo in proprio o tramite consociate, ma anche da terzi partecipanti alla supply chain. Alla base di questa e altre iniziative, c’è la presa d’atto che per superare le crisi globali che con sempre più frequenza ci troviamo ad affrontare, non sono più sufficiente gli interventi pubblici degli Stati. La globalizzazione dell’economia combinata con la frammentazione giuridica, dovuta alla presenza di sistemi giuridici nazionali e sovranazionali autonomi, ha portato a una localizzazione dei processi produttivi dove è più conveniente, in termini di costo del lavoro e rispetto di standard ambientali. Per combattere il cambiamento climatico, non è sufficiente il rispetto degli standard ambientali in Europa, occorre agire nei luoghi dove si concentrano le attività produttive più inquinanti e non esistono standard adeguati o non vengono applicati.

In questa fase storica la neutralità dei soggetti economici di fronte alle gravi violazioni dei diritti umani e dell’ambiente è un concetto superato e il conflitto in Ucraina lo sta dimostrando. Le sanzioni economiche adottate dalle economie occidentali colpiscono specifici settori dell’export russo, ma non ancora il commercio in generale (almeno in Europa). Ciononostante, abbiamo assistito all’interruzione volontaria di molte attività commerciali in Russia da parte di multinazionali europee.

La responsabilità delle imprese per la mancata vigilanza sul rispetto degli standard minimi europei nelle catene del valore, ovunque nel mondo, rientra nella strategia dell’Ue per mantenere il ruolo di global rule-maker. Gli stessi standard che dovranno essere rispettati per l’accesso al mercato di beni e servizi di origine extra europea.

L’iniziativa dell’Unione non è una novità, sia la Francia con la Loi relative au devoir de vigilance, sia la Germania con il Sorgfaltspflichtengesetz hanno già norme nazionali sulla due diligence in materia di sostenibilità ambientale e rispetto dei diritti umani e altri Stati membri stanno adottando legislazioni analoghe. La proposta di direttiva intende introdurre un sistema misto di public and private enforcement: un controllo pubblico basato sulla supervisione di un’autorità indipendente dotata di poteri sanzionatori, da un lato, e dall’altro un controllo diffuso privato basato sulla previsione di una responsabilità civile per imprese e amministratori che non rispettino gli obblighi di due diligence. Inizialmente il sistema è vincolante solo per le grandi imprese.