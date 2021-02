La svolta verde e rosa di Amundi: leader negli investimenti Esg, una donna nuovo ceo Il leader europeo dell’asset management in tre anni raddoppia a 20 miliardi gli investimenti dedicati alla transizione energetica. Yves Perrier, che ha guidato la crescita dimensionale e l'Ipo, diventa presidente e lascia il posto di ceo a Valerie Baudson. Ecco chi è la prima donna alla guida di un colosso del risparmio di Alessandro Graziani

(via REUTERS)

Il leader europeo dell’asset management in tre anni raddoppia a 20 miliardi gli investimenti dedicati alla transizione energetica. Yves Perrier, che ha guidato la crescita dimensionale e l'Ipo, diventa presidente e lascia il posto di ceo a Valerie Baudson. Ecco chi è la prima donna alla guida di un colosso del risparmio

2' di lettura

Il gruppo francese Amundi, il più grande asset manager europeo, accelera negli investimenti “green” centrando il raddoppio (da 10 a 20 miliardi) degli asset in gestione dedicati alle tematiche Esg e in particolare alla transizione energetica. E annuncia la svolta al vertice nominando una donna, Valérie Baudson, come ceo del gruppo in sostituzione di Yves Perrier che diventa presidente.

Per il colosso del risparmio che ha masse in gestione per 1.729 miliardi ed è controllato da Credit Agricole, la ...