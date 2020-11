La svolta verde di Zurich Il gruppo darà priorità all’impatto ambientale e sociale e punta a evitare emissioni per l’equivalente di 5 milioni di tonnellate di Co2 all’anno di Federica Pezzatti

Assicurazioni e sostenibilità un legame sempre più stretto. Del resto il business assicurativo sarà sempre più condizionato, in negativo, dal surriscaldamento globale. E da tempo le compagnie allertano e orientano la loro strategia verso tematiche ambientali e sociali.

Va in questo senso la mossa di Zurich che diventa il primo grande investitore istituzionale a dare la priorità all'impatto piuttosto che all'importo monetario del suo impact investment portfolio, mettendo al centro della sua strategia gli obiettivi ambientali e sociali.

Lo sottolinea una nota del gruppo assicurativo elvetico che da tempo guarda al green. Zurich si concentrerà sui suoi obiettivi di evitare emissioni annuali per l'equivalente di 5 milioni di tonnellate di Co2, la quantità emessa ogni anno da un milione di auto, e di migliorare ogni anno la vita di 5 milioni di persone, cioè tante quanto la popolazione dell'Irlanda. Alla fine di settembre, precisa un comunicato, il portafoglio ha evitato emissioni per l'equivalente di 2,9 milioni di tonnellate di C02 e ha migliorato la vita di 4 milioni di persone.

L’impegno di Zurich giunge dopo che il gruppo ha superato l'obiettivo di 5 miliardi di dollari per il suo impact investment portfolio, fissato tre anni fa. Attualmente il portfolio ammonta a 5,4 miliardi di dollari ed include green bond, social e sustainability bond, fondi di private equity attivi in aree quali l'inclusione sociale e le tecnologie pulite, come pure prestiti infrastrutturali impact per impianti di energia solare o eolica. Zurich continuerà «a far crescere il proprio portfolio, andando oltre i 5 miliardi di investimento previsti inizialmente», spiegano dal gruppo.

