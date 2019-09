La talpa accusa Trump: «Cercò di bloccare l’intercettazione con Zelensky» La talpa sostiene che il governo Usa abbia cercato di nascondere informazioni legate alla conversazione in cui Trump ha chiesto al leader ucraino il “favore” di indagare su Joe Biden di Riccardo Barlaam

Il direttore ad interim dell’intelligence Usa Joseph Maguire durante una testimonianza al Congresso (Reuters)

2' di lettura

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

NEW YORK - La macchina è partita. La procedura per la messa in stato di accusa del presidente Donald Trump per il “Kievgate” muove i primi importanti passi.

Joseph Maguire, direttore ad interim del National Intelligence, l'agenzia che sovrintende ai servizi segreti Usa, è chiamato a testimoniare davanti alla Commissione intelligence del Congresso per raccontare l'origine dell'esplosiva denuncia presentata dal whistle-blower, l'agente “gola profonda” che con le sue rivelazioni ha portato in luce la vicenda della telefonata di Trump al presidente ucraino Voldymyr Zelensky per indagare sulla società dove lavora il figlio di Joe Biden, che ha portato all'avvio della procedura di impeachment da parte dei democratici.



La commissione Intelligence della Camera ha pubblicato nove pagine della denuncia, con le parti nascoste che rendono conto delle preoccupazioni sollevate dalla talpa dei servizi sulla telefonata del 25 luglio scorso tra il presidente Usa e quello ucraino. Dal documento emerge il timore che il leader Usa stesse «usando il suo potere per sollecitare interferenze da un paese straniero nelle elezioni americane del 2020» con una violazione delle leggi elettorali americane e un uso della cosa pubblica per motivi personali.

LEGGI ANCHE / La telefonata che inguaia Trump

La talpa sostiene che il governo Usa abbia cercato di nascondere informazioni legate alla conversazione in cui Trump ha chiesto al leader ucraino il “favore” di indagare su Joe Biden, candidato democratico alle presidenziali del 2020, e su suo figlio per le loro attività nella nazione. Nella denuncia l'agente whistle-blower sostiene di non essere stato direttamente testimone degli eventi descritti ma che ha ricevuto le informazioni da vari funzionari nell'ambiente dell'intelligence Usa e del governo in cui veniva sostenuto che il presidente degli Stati Uniti usava i poteri del suo ufficio per sollecitare interferenze di un paese nelle elezioni presidenziali del 2020.