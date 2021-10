La talpa Haugen: «Facebook occulta dati e privilegia i profitti astronomici sulla sicurezza»

3' di lettura

Frances Haugen, la “talpa” che ha svelato i segreti di Facebook, ha portato il suo j'accuse in Congresso. In un'attesa audizione presso lo sotto-commissione Commercio del Senato, l'ex dirigente del gruppo, che era stata assunta per controllare le disinformazione elettorale, ha affermato che l'azienda predilige costantemente il profitto ai danni della sicurezza e dei diritti degli utenti, ispirata da una cultura che nasconde informazioni e dati cruciali sulle sue pratiche alle autorità di regolamentazione. L'audizione si è concentrata anzitutto sui rischi per giovani e bambini.

Una fortezza di segreti

Facebook “si nasconde dietro mura che impediscono a ricercatori e regulators di comprendere le vere dinamiche del sistema. Dobbiamo semplicemente credere a quanto afferma Facebook e hanno ripetutamente dimostrato che non meritano la nostra cieca fiducia”, ha dichiarato Haugen. Ancora: l'azienda continuerà a porre “i suoi astronomici profitti prime delle persone” in assenza di un “necessario intervento congressuale”.

Gli attacchi dei parlamentari

Le accuse hanno risuonato tra i senatori di entrambi i partiti. Il leader democratico Richard Blumenthal ha chiesto che la Sec e la Ftc lanci indagini basate sui documenti interni e le informazioni offerte da Haugen. Ha indicato che intende chiedere al fondatore e ceo Mark Zuckerberg di testimoniare, dopo che questo è rimasto in silenzio davanti alla controversia affidando la difesa dell'azienda a portavoce e altri executive. Ha destato scalpore un suo video di 38 secondi che domenica, già nel pieno delle polemiche, lo ha ritratto in barca a vela. La senatrice repubblicana Marcia Blackburn ha a sua volta intimato che Fb “sa di essere colpevole”.

Tobacco Moment

Bluementhal ha parlato esplicitamente di un “Tobacco Moment” per Facebook, un parallelo con le inchieste contro i colossi delle sigarette per aver ingannato il Paese sugli effetti tossici e cancerogeni del fumo e che portarono a profondi cambiamenti nel settore. “E' il momento della resa dei conti”, ha affermato.Regolamentare FacebookI riflettori sono tuttavia rimasti puntati anzitutto su Haugen. Facebook, ha insistito, “ha ripetutamente ingannato il pubblico”, quando di tratta di sicurezza in particolare dei giovanissimi, dell'accuratezza di sistemi di intelligenza artificiale e della diffusione di contenuto estremo e violento. L'ex dirigente ha anche ammesso quanto sia difficile oggi regolamentare Facebook per la sua segretezza: “L'inabilità di poter guardare ai sistemi effettivi di Facebook e di confermare che lavorino come indicato è equivalente ad un Dipartimento dei Trasporti incaricato di regolamentare le auto solo guardandole passare in strada”.

La documentazione

La documentazione rivelata dalla “talpa” e condivisa con il Congresso mostra come le stesse ricerche interne dell'azienda, tenute segrete, mostrassero i seri danni causati in particolare ai giovanissimi, compresa depressione e tendenze suicida tra le ragazze. In particolare sul banco degli imputati è qui Instagram, che Haugen ha svelato sulla base delle ricerche essere più pericoloso di app rivali, quali TikTok, perchè focalizzato sul paragone di stili di vite e immagine fisica.