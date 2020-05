La task force del San Matteo in trincea contro il covid-19

L’arrivo dell’epidemia da coronavirus segna una specie di spartiacque. «Già dal primo giorno ci siamo resi conto di avere di fronte un’attività gigantesca dal punto di vista della diagnostica, che inizialmente era quella dei tamponi eseguiti su tutti i possibili contatti – spiega Fausto Baldanti –. Già dal 21 febbraio, abbiamo cominciato ad analizzare 500, 600, 700, fino a 800 campioni al giorno».

Tutto questo comporta una riorganizzazione dell’attività e questo è stato possibile per due ragioni: «Siamo un team affiatato e la Struttura è sede della scuola di specializzazione. Quindi, ho arruolato immediatamente gli specializzandi nell’ambito della loro formazione. Ne ho richiesto prima uno, poi due, poi cinque. Adesso ne abbiamo una quindicina inseriti sia nell’attività diagnostica che nella ricerca».

Per il responsabile del Laboratorio di Virologia molecolare fronteggiare l’emergenza e portare avanti tutte le attività non sarebbero stato possibile in un tempo così breve senza un gruppo affiatato e un’organizzazione interna che ha consentito l’introduzione di nuove persone nel team di ricerca.

Il carico enorme di lavoro nuovo si è sommato all’attività diagnostica routinaria. «Abbiamo dovuto dividere il lavoro in task force interne che si occupassero delle varie attività e fossero autosufficienti, in modo che, di fronte a una nuova esigenza, la task force potesse dedicarsi a quella urgenza e le altre continuassero a lavorare in autonomia».

Non è la prima volta che Fausto Baldanti si ritrova nel bel mezzo di un’emergenza simile.