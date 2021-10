La “tassa” di Alitalia sui piloti assunti da Ita: fino a 30mila euro per mancato preavviso

Ascolta la versione audio dell'articolo

Alitalia vuole “tassare” i piloti e gli altri dipendenti della compagnia che sono stati assunti da da Ita, la nuova società più piccola controllata dal ministero dell’Economia che vola dal 15 ottobre. Gli ex di Alitalia assunti da Ita hanno ricevuto dall’ufficio del personale della vecchia società lettere con la richiesta di pagamento di somme pari ad alcune mensilità di stipendio, per il mancato preavviso nelle dimissioni. Secondo il sindacato NavAid «ai piloti dimissionari, che sono stati assunti da Italia Trasporto Aereo, l’amministrazione straordinaria chiede il pagamento entro 10 giorni di importi variabili da 17.000 euro a 32.000 euro».

Assunti 2.800 dipendenti

Ai piloti sono arrivate le richieste più elevate perché hanno gli stipendi più alti. Analoghe richieste sono state fatte anche a hostess, steward e dipendenti di terra. Ita ha assunto i 2.800 dipendenti in pochi giorni, tra la fine di settembre e le prime due settimane di ottobre, di cui 1.500 naviganti (piloti, hostess e steward) quasi tutti da Alitalia e circa 1.250 addetti di terra, questi ultimi per il 30% dall’esterno, soprattutto i dirigenti.

La «discontinuità economica»

La nuova società dal punto di vista legale è totalmente separata da Alitalia, per rispettare il requisito della «discontinuità economica» voluto dalla Commissione Ue quando ha autorizzato la nascita di Ita. Ma in pratica Ita è un pezzo di Alitalia: stessi aerei (52, metà della flotta), stessa livrea, stesse uniformi, stessi slot aeroportuali, stesse attrezzature, stessa sede (la palazzina Alfa di Fiumicino e la «Charlie» con i simulatori), ha persino comprato il marchio, per 90 milioni di euro, anche se al momento non lo usa.

Il mancato preavviso

I dipendenti assunti da Ita, non potendo rispettare i termini del preavviso per le dimissioni (almeno un mese, in alcuni casi di più) a causa dei tempi stretti con cui sono state fatte le assunzioni, hanno eccepito la «giusta causa» nelle dimissioni, per evitare trattenute su quanto loro dovuto. Ma la direzione del personale di Alitalia, evidentemente con l’avallo dei tre commissari (tutti avvocati, Giuseppe Leogrande, Gabriele Fava, Daniele Santosuosso), si comporta come se le due aziende fossero totalmente distinte. E ignora il contesto in cui il personale che sarebbe stato messo in cigs a zero ore ha invece avuto la possibilità di continuare a lavorare in una nuova società in un’«operazione di distema», coordinata dal governo, come l’ha definita il presidente esecutivo di Ita, Alfredo Altavilla.

La direttrice del personale Chirichilli

La direzione del personale, guidata da Romina Chirichilli, nelle lettere inviate agli ex dipendenti contesta «le motivazioni di giusta causa addotta in quanto inesistente», cioè sostiene che non c’è giusta causa ed eccepisce «il mancato rispetto del preavviso». Alitalia minaccia azioni legali per richiedere il pagamento, con sovraccarico di spese per azzeccagarbugli, notifiche, bolli ecc.