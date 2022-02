La tata nella casa dei misteri irrisolti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Su Apple TV+ è tornata Servant, una serie che ha creato un piccolo culto di estimatori e che è tanto facile da amare quanto da detestare (io mi colloco nel primo gruppo, ma capisco perfettamente le ragioni degli altri). La terza stagione è iniziata a fine gennaio e si concluderà il 25 marzo.

Creata da Tony Basgallop e con M. Night Shyamalan alla regia di molti episodi, Servant è una di quelle serie tv basate su un mistero centrale, impostato nei primi episodi e portato avanti all’infinito: Dorothy e Sean Turner, coppia di affermati borghesi di Filadeflia, hanno perso un bambino di pochi mesi. Dorothy non ha mai accettato l’accaduto, anche perché la colpa è in gran parte sua, e si è convinta che una bambola sostitutiva sia davvero suo figlio Jericho, al punto da assumere una baby sitter, la giovanissima e misteriosa Leanne. Poco dopo il suo arrivo in casa Turner la bambola sparisce e al suo posto c’è un bambino vero. Leanne si comporta come nulla fosse, per Dorothy tutto è come prima, Sean non ha la più pallida idea di cosa fare. Di qui in avanti se ne vedono di tutti i colori: Leanne fa parte di una setta di fanatici religiosi, Jericho sparisce e ritorna, nella cantina di casa Turner si apre una voragine impossibile da richiudere, e così via.

Loading...

In ogni episodio c’è un evento che sembra poter spiegare finalmente il mistero, o almeno decidere definitivamente se siamo in presenza del sovrannaturale o meno, ma alla fine nella maggior parte dei casi tutto si risolve in nulla. La nuova stagione è più vicina al punto di vista di Leanne, che vive nel terrore di essere attaccata dagli adepti della setta di cui faceva parte e che ormai ha apertamente tradito. Come nelle precedenti, nessuno dei misteri viene risolto, e anzi se ne aggiungono di nuovi.

Ma l’atteggiamento giusto per apprezzare Servant è non aspettarsi affatto che il mistero venga risolto, e godersi invece questa divertentissima oscillazione tra il thriller fantastico e la commedia satirica. Il vero piacere, oltre che nella raffinatezza di regia, scenografia e costumi, si trova nel contrasto tra la coppia di borghesi cittadini, tanto snob e cinici quanto impotenti e inconsapevoli, e la campagnola Leanne, che li ammira e li disprezza allo stesso tempo.

Servant 3

Tony Basgallop

M. Night Shyamalan

Apple TV+