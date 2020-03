La Tate celebra il Barocco inglese

Il clima permissivo non era limitato alla corte reale: nel 1660 avevano riaperto i teatri, chiusi da decenni, e per la prima volta era stato permesso alle donne di calcare la scena. Ben diverso lo stile della Regina, la cattolica Caterina di Braganza, che scelse come pittore della sua corte il più sobrio Jacob Huysmans. Anche i quadri che l'eclettico Gennari dipinse per lei erano ben diversi - tutti soggetti religiosi e pii.

L'Inghilterra non aveva molti pittori eccellenti, con l'eccezione di James Thornhill, che realizzò la Painted Hall a Greenwich, nota come la “Cappella Sistina inglese”. Per realizzare la sua visione della grandezza reale Carlo II ha dovuto “importare” talenti dall'estero, come gli italiani Verrio e Gennari o l'olandese Lely.

I veri talenti inglesi dell'epoca erano architetti: John Vanbrugh creatore di Castle Howard e di Blenheim Palace, Nicholas Hawksmoor fantasioso artefice del palazzo Easton Neston, John Talman ideatore della sublime Chatsworth House e soprattutto Christopher Wren. L'architetto della cattedrale di San Paolo e di molte altre chiese londinesi aveva l'ambizione di trasformare Londra in una città di capolavori degni di Roma o di Parigi, tutto per la gloria del Re. Nelle due sale della mostra dedicate all'architettura si possono vedere disegni originali, stampe e modelli dell'epoca in legno.

La mostra vuole anche inviare un sottile messaggio anti-Brexit, ricordando che quando si tratta di arte e di cultura l'Inghilterra non è mai stata un'isola. “I re, l'aristocrazia e l'elite politica, tutti si sono rivolti ad artisti dall'Olanda, dalla Francia, dalla Germania dall'Italia e dall'Ungheria, il che rende l'idea di un Barocco inglese problematica e anche contraddittoria -, afferma Alex Farquharson, direttore di Tate Britain -. La cultura inglese era strettamente collegata a quella di altri Paesi, allora come oggi. L'identità nazionale è sempre creata in un contesto internazionale, tramite il confronto e gli scambi con altre culture, soprattutto quelle più vicine. Spero che questa mostra offra un senso di prospettiva a lunga distanza”.

British Baroque: Power and Illusion, Tate Britain, Londra, fino al 19 aprile 2020