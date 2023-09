«La Tav una priorità, vicini agli espropriati per la nuova abitazione»

Un’altro punto che gli sta a cuore è lo sviluppo della città insieme al territorio in cui è inserita: «Vicenza è una capitale inconsapevole. È una capitale economica, lo dicono i dati, e potenzialmente anche culturale,con un patrimonio monumentale importante. Ma ha tantissimo lavoro da fare per essere più centrale. Per esempio mettere in campo alleanze con altre amministrazioni, come Venezia e Verona che soffrono di overtourism. Serve costruire una politica di promozione insieme alle altre città». Già i cosiddetti sindaci della A4 (Brescia, Verona, Vicenza, Padova), tutti del centro-sinistra si stanno parlando per preparare l’assalto al fortino leghista della regione. E Possamai non manca di indicare il modello Brescia Bergamo capitali della cultura come esempio di collaborazione a cui ispirarsi. Si candiderà anche Vicenza? «Sì, lo vorremmo fare. Tra qualche anno perché c’è stata una candidatura recente e bisogna dunque aspettare».

Anche la formazione è un settore su cui puntare per il futuro: «La Fondazione studi universitari di Vicenza è modello unico in Italia», ricorda il sindaco. Mette insieme Iuav, Università di Padova e di Verona, promuovendo a Vicenza corsi legati anche alle esigenze del territorio. «Siamo arrivati a 5mila studenti in città. Stiamo lavorando al recupero di un immobile comunale per una sede da destinare alla Iuav. Seguiamo l’aspetto degli studentati. L’obiettivo è aumentare la presenza degli studenti». I giovani hanno pesato sulla vittoria di Possamai: «Anche se numericamente sono pochi. La loro partecipazione è stata grandissima durante la campagna. Mi ha colpito incontrarli: venivano da Roma, Milano, Parigi. Erano tornati per votare».

Sul fronte delle partecipate, Possamai si sofferma sul Gruppo Agsm Aim, multiutility nata dall’unione delle municipalizzate di Verona e Vicenza, al centro di tensioni tra amministrazioni, di colore diverso fino a maggio. «La priorità è riportare la pace: i dissidi e le tensioni di quest’ultimo anno hanno nuociuto alla vita dell’azienda. Deve tornare a occuparsi della sua attività caratteristica, facendo il meglio, visto che gestisce servizi strategici per i cittadini. Questo è la pre-condizione per ragionamenti su allargamenti e fusioni. Dobbiamo rimettere ordine, è quello che stiamo cercando di fare». Sulla parte progettuale Possamai traccia qualche prospettiva: «Stiamo ragionando sulle comunità energetiche a Vicenza e sull’efficienza energetica degli edifici pubblici. Per un processo di trasformazione della città più sostenibile che possa essere all’avanguardia».

