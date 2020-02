La tecnologia digitale trasforma gli interni e migliora la sicurezza La vetrina dell’innovazione di Giulia Paganoni

Il concept Audi Ai:Me, elettrica a guida autonoma pensata per il car sharing

Difficile scegliere su cosa puntare. Soprattutto nella capitale dell’azzardo. Come ogni anno, a inizio gennaio l’appuntamento è al Ces di Las Vegas (Nevada), dove le aziende hi-tech (e non solo) si danno appuntamento per proporre innovazioni che nel giro di qualche tempo diventano un must o un flop.

Sono ormai sempre più numerosi gli attori del mondo automotive che partecipano a questa kermesse di inizio anno, dai costruttori auto a player fondamentali ma magari meno mainstream che si occupano di componentistica.

Difficile quindi orientarsi in questo mare magnum di novità. Ma con la bussola della mobilità, possiamo fare una scrematura. L’automotive ha parlato perlopiù il linguaggio del design degli interni dato dalla rivoluzione dei sistemi di assistenza alla guida sempre più aggiornati (che ancora sono lontani dal diventare di serie) e, più in generale, della tecnologia al servizio della sicurezza stradale. Partiamo delle tedesche. Bmw mostrato il suo futuro, anticipando uno scenario di guida autonoma di livello 5 (quella in cui non ci saranno neanche più i comandi) con la concept car “i Interaction Ease”, i cui interni preannunciano quelli delle future bavaresi dotati di maxi schermi e senza volante. Sempre di innovazione degli interni parla la i3 Urban Suite, concept elettrica che punta sul piacere di bordo ispirandosi ai salotti di design.

Anche da Ingolstadt arriva uno sguardo al futuro hi-tech. Audi ha infatti presentato la sua visione degli interni con il prototipo AI:Me. A questo si aggiunge un concierge (digitale) di bordo che riconosce il conducente personalizzando alcune funzioni a seconda delle sue preferenze (molto utili anche per car sharing). Infine, dato che nell’immediato a guidare è ancora l’uomo, la casa dei quattro anelli insieme a Samsung aggiorna l’interfaccia con il conducente presentando l’head-up 3D mixed reality che utilizza l’eye tracking ed è in grado di tracciare lo sguardo del conducente sottoponendo le informazioni in modo preciso.

L’aletta parasole digitale di Bosch che traccia lo sguardo per ottimizzare la visibilità

Passando all’altra tedesca, Mercedes, l’attenzione è per Vision Avtr, concept elettrica che anticipa una berlina di lusso e che presenta sistemi di guida autonoma e un’abitacolo senza comandi. Performante, con i suoi 350 kW di potenza, ma anche innovativa con una trazione che varia per ciascuna ruota e con doti mai viste su un’automobile: spostarsi lateralmente di circa 30 gradi.