La tecnologia e gli effetti collaterali

Per citare l’ex segretario di Stato americano Donald Rumsfeld, dobbiamo distinguere tra incognite note e incognite non note. Il cambiamento climatico è un’incognita nota: non sappiamo esattamente quanto sarà brutto, ma gli esperti possono stimare la probabilità della distribuzione degli effetti di gas climalteranti su un vasto spettro di risultati. Non sappiamo in quale di questi si troverà davvero il pianeta, ma possiamo fare delle stime.Non possiamo invece stimare gli effetti collaterali di altre recenti macro invenzioni, come l’intelligenza artificiale, l’mRna o la gametogenesi in vitro (che permette alle cellule umane di essere convertite in cellule staminali e poi in ovuli e spermatozoi). Ci sono troppe incognite, non abbiamo una base epistemica che ci permetta di applicare modelli probabilistici ai possibili effetti.

Una delle paure a proposito degli effetti dell’intelligenza artificiale è che autocrati, cyber-criminali e altri malintenzionati la usino per sorvegliare i cittadini, creare il caos o rubare denaro. Le società civili impostano misure difensive per limitare l’operato di questi attori che però poi vengono aggirate da questi attori ostili, e dunque servono barriere più efficaci e così via. È difficile dire se l’intelligenza artificiale possa rappresentare una minaccia per l’umanità analoga alla bomba atomica (come dicono i più apocalittici), ma se finirà per erodere in modo irreversibile la fiducia nelle istituzioni e nelle fonti di informazione potrebbe comunque distruggere la società civile democratica come la conosciamo. E sarebbe un danno significativo.

La mia conclusione, però, non è che ci serva meno progresso tecnologico. Al contrario, ce ne serve di più. A differenza dell’apprendista stregone che evoca forze al di là del suo controllo, gli esseri umani presto o tardi imparano come dominarle, si adattano, correggono. La soluzione agli effetti collaterali della tecnologia è migliorare e sistemare la tecnica che li ha determinati o, se necessario, sostituirli con altri effetti collaterali meno pericolosi.

Significa combattere il fuoco con il fuoco, certo, ma in passato ha funzionato. Stavolta è diverso? Forse, ma non tanto quanto i catastrofisti sostengono.

Una versione più estesa di questo articolo è disponibile sul sito dell’Institute for European Policymaking at Bocconi University, iep.unibocconi.eu