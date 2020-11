«La tecnologia non è un fine, più del cloud conta l’abilità di creare videogiochi» Parla Jim Ryan, numero uno di Playstation il giorno del debutto europeo di Playstation 5. Ecco come andrà a finire la console war. di Luca Tremolada

Se c'è una industria che opera nel digitale che uscirà forse indenne dalla pandemia, magari rafforzata ma sicuramente geneticamente mutata è proprio quella del videogioco. La prova del nove c’è subito. Oggi Playstation 5 debutta sul mercato europeo a nove giorni di distanza da Xbox Series X, la macchina da gioco della rivale Microsoft. Il cambio di generazione delle console domestiche che avviene ogni sette-dieci anni quest'anno avviene in coincidenza con la più grande recessione dal dopoguerra.

«Sono tempi difficili – commenta al Sole 24 Ore Jim Ryan, numero uno di Playstation -. Quello che è accaduto alla nostra industria non ha precedenti. Molte persone per le restrizioni legate al lockdown sono rimaste a casa. Le console Playstation in primavera è diventata anche un mezzo per comunicare, per restare in contatto. Con la seconda ondata questa situazione si protrarrà anche nella prima parte del 2021».

Il presidente e Ceo di Sony Interactive Entertainment spiega che un segnale della comprensione del momento è rappresentato dalla scelta portare sul mercato anche una console “all digital”, una versione di Ps5 senza disco ottico allo stesso prezzo di lancio di Playstation 4 sette anni fa (399 euro ndr).Tuttavia, le incognite restano, come appunto la capacità di spesa delle famiglie. La forchetta di prezzo delle nuove macchine da gioco varia in questa generazione da 4 a 500 euro. Poi alla spesa ci devi aggiungere un eventuale abbonamento per lo streaming o per il digital download. E poi ci sono i giochi che per Ps5 e Xbox Series X costeranno in media dieci euro in più

Le incognite della Next-gen

Peraltro, su questo Natale non pesa solo la bassa propensione al consumo. Come ha sottolineato anche dalla stampa specializzata quest’anno a manca un effetto wow legato alle tecnologie (a meno di possedere un televisore 4k). Microsoft ha scommesso fin da subito su Game Pass e retrocompatibilità, quindi su forme di abbonamento all-you-can-eat sul modello Netflix, portando avanti la sua filosofia legata ai servizi. Playstation ha invece adottato un approccio più tradizionale incentrato sul gioco.

«In realtà – precisa Jim Ryan – ogni generazione di nuove console cresce in potenza e capacità di offrire effetti grafici più fotorealistici. Nel nostro caso offriamo una tecnologia chiamata Tempest 3D AudioTech che porta su Playstation il suono in 3D. E poi c’è il feedback aptico che aggiunge una nuova dimensione sensoriale. Sono convinto che la tecnologia da sola non sia mai stata interessante per la nostra community, lo diventa quando si manifesta nei giochi e nella possibilità di abilitare nuove forme di gioco».