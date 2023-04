La tecnologia non si governa con la paura, ma con regole ad hoc

L’iper-regolazione è il difetto della proposta di regolamento europeo sull’Intelligenza artificiale. Questa, nell’iniziale formulazione della Commissione, non contemplava il fenomeno in esame, preso in considerazione solo da ultimo, quando il Consiglio europeo ha presentato emendamenti all’atto originale. Il chatbot in questione è stato definito un linguaggio generativo di nuove parole in base a quanto di regola accade; e con presunzione assoluta è stata acquisita alla categoria dell’Ia ad alto rischio. Con la conseguenza che il suo fornitore è obbligato a rispettare le pesanti regole disegnate sul modello comune di intelligenza artificiale e quindi poco adatte al nuovo fenomeno. A ciò si aggiunga che queste regole – valutazione anticipata del rischio e misure per minimizzarlo – sono inutilmente gravose perché si applicano a ogni chat a prescindere dalla verifica della pericolosità o meno del suo concreto scopo. Si pensi ai biglietti che i genitori scrivono con la chat per la festa dei figli. Dove è il rischio? Dimenticare qualche bambino da invitare?

La mia idea è abbandonare la tecnica delle valutazioni legali tipiche e aprire invece a una regolazione che spezzi la catena del valore della chat per assegnare la responsabilità ai singoli operatori in ragione dell’effettiva pericolosità del rispettivo compito. Una cosa è la responsabilità del fornitore che ha ideato il modello astratto, altra quella del suo sviluppatore, che lo ha addestrato per uno scopo reale, che potrebbe comportare danni a intere categorie di soggetti: si pensi, alla chat impiegata per selezionare l’affidabilità dei lavoratori da assumere o per valutare la solvibilità di chi chiede un prestito bancario.

Ma ChatGPT è anche oggetto di trascuratezza del legislatore europeo, che con il Digital services act (Dsa) l’ha dimenticata nella penna.

L’atto impone ai provider, cioè alle grandi piattaforme, l’obbligo di controllare, su puntuale reclamo, l’illiceità dei contenuti ospitati e, se del caso, di cancellarli. L’atto promuove i provider a spazzini privati del web per evitare che circoli troppa immondizia e si alimenti la disinformazione. In tempo di elezioni la commistione tra vero e falso è il pericolo velato per la salute della democrazia, perché inquina il sereno formarsi del consenso dei cittadini. Ebbene, davanti a una chat che dice il falso non possiamo difenderci per due ragioni:

1 Il Dsa nel Considerandum 14 esclude la sua applicazione ai servizi di messaggistica privata, e la chat rientra in questa esclusione, trattandosi per ora di una forma di comunicazione verso soggetti determinati, non di una modalità di diffusione del pensiero verso tutti, per dirla con le categorie del diritto costituzionale la chat è 15, non 21 Cost.