La tecnologia delle pompe di calore espande anche il mercato

La ricerca, da un paio di decenni, ha messo inoltre in commercio pompe di calore aria-acqua cosiddette a doppio stadio che, grazie a un sistema in cascata, con due compressori e due refrigeranti diversi, riescono a fornire acqua a 80 gradi persino in presenza di un clima molto rigido. A sostenere l’evoluzione delle pompe di calore ci sono, poi, gli incentivi.

Quale effetto dal Superbonus

Paradossalmente il Superbonus 110% ha spinto, in molti casi, l’uso di incentivi più semplici come il 65 e il 50% mentre la possibilità di cessione del credito o dello sconto in fattura ha convinto ad affrontare la spesa anche coloro che avevano bisogno di eseguire lavori strutturali, a partire dalla sostituzione dei terminali.

La diffusione di tariffe flat per l’energia sta agevolando i consumi, anche se il nodo del costo dell’elettrico resta un problema da superare. Soprattutto per ciò che riguarda l’installazione di pompe di calore aria-acqua ad alta temperatura resta strategico associare all’impianto di riscaldamento una tecnologia per la produzione di energia da fotovoltaico.

Per ciò che riguarda, infine, i filoni di innovazione, il quadro è variegato. Le prospettive di crescita riguardano prima di tutto l'ottimizzazione delle prestazioni energetiche in termini di efficienza stagionale e la tecnologia degli inverter, allo scopo di consentire alla pompa di calore di funzionare non in una situazione on/off, ma con una modulazione della potenza in funzione delle condizioni di temperatura per ottimizzare i consumi energetici.

Molto si lavora sul fronte dei gas refrigeranti eco compatibili, spinti dalla normativa europea sugli F-Gas.