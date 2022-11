La tecnologia Tecma per la vendita di «The Elisa» a New York

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il progetto “The Elisa” a New York accelera il percorso di internazionalizzazione e di sviluppo del business di Tecma nel mercato statunitense, già rafforzato con i precedenti dodici progetti già lanciati nell’ultimo anno e dopo l’apertura a Miami della controllata Tecma Us Inc nell’agosto 2021. A Tecma Solutions Spa – la tech company specializzata nella digital transformation per il settore del Real Estate e quotata su Euronext Growth Milan – è stata affidata la valorizzazione commerciale di “The Elisa”, prestige boutique-building firmato dall'architetto brasiliano Isay Weinfeld.

L’esterno

Il progetto

Situato al 251 West 14th, tra i quartieri West Village, Chelsea e Meatpacking District di New York, “The Elisa” si distingue per un design di ispirazione tropicale scaturito dalla penna dell'architetto brasiliano Isay Weinfeld.

Le finiture europee di alta qualità scelte per l’arredamento interno offrono infatti semplicità ed eleganza. L’edificio dispone di 25 residenze di lusso molto spaziose e luminose, caratterizzate da layout differenti e con un esclusivo attico. Il boutique building dispone inoltre di numerosi servizi, tra cui conciergerie dedicata, fitness club e un rooftop con vista panoramica ed ambienti relax, tutte caratteristiche enfatizzate dall'utilizzo di tecnologie digitali testate in anteprima assoluta sul mercato di New York. I prezzi delle singole unità vanno da 1,5 a 5 milioni di dollari (tranne l’attico penthouse che andrà all’asta). I lavori sono in corso e gli appartamenti saranno ultimati entro il 2023.

La tecnologia Tecma

La tecnologia di Tecma – tra software, sviluppo web e virtualizzazioni – sarà utilizzata per valorizzare il progetto, accelerando la vendita e la promozione commerciale anche attraverso tecnologie immersive e soluzioni specifiche che introducono il digitale e le neuroscienze nei processi di sviluppo di acquisto immobiliare.



«Il sito internet dell’iniziativa – ha spiegato Pietro Adduci, amministratore delegato di Tecma – propone ai potenziali acquirenti un’esperienza di acquisto innovativa ed immersiva, anticipando la visualizzazione emozionale del progetto architettonico.

«Il nostro coinvolgimento in questo nuovo asset negli Stati Uniti – ha concluso Adduci – conferma gli obiettivi di business della società in linea con il processo di internazionalizzazione iniziato nel 2021. Gli Usa costituiscono un primario mercato per Tecma, particolarmente ricettivo delle nostre tecnologie innovative nate per interpretare al meglio le esigenze dei clienti finali e allo stesso tempo accrescere il successo dell’investimento immobiliare».