La tedesca Commerzbank erogherà 3 miliardi ai soci. Balzo in Borsa

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Più dividendi, più riacquisti di azioni, la promessa di un pay out da 3 miliardi in tre anni: e così il titolo torna a volare in Borsa. Commerzbank, la seconda banca privata tedesca, ha riportato ieri il buon umore tra i suoi azionisti, ribaltando la delusione del mercato sulla distribuzione del “solo” 50% degli utili quest’anno. Il ceo di Commerzc, Manfred Knof, ha deciso di puntare in alto, confermando giovedì sera un pay-out totale per il periodo 2022-2024 di 3 miliardi di euro tra dividendi e...