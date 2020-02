Unicredit conferma: Mustier resta alla guida della banca

1' di lettura

«In linea di principio, è prassi di UniCredit non commentare su voci o speculazioni. Tuttavia, a seguito della recente copertura mediatica sul futuro dell’amministratore delegato di UniCredit, il Gruppo rende noto che Jean Pierre Mustier ha confermato che resterà alla guida della banca». Lo si legge in una nota, a conferma che Jean Pierre Mustier non ha ceduto alle lusinghe del gruppo anglo-asiatico Hsbc: secondo il Financial Times, che per primo aveva riportato la storia, Mustier avrebbe infatti telefonato al presidente di Hsbc Mark Tucker per dirgli di non essere più interessato al lavoro.

Nei giorni scorsi Mustier era emerso come il principale contendente esterno per il ruolo: insieme a lui era rimasto in lizza il ceo ad interim Noel Quinn, che era l'unico candidato interno in esame.

Le azioni di Unicredit sono crollate da quando giovedì i primi rumors avevano riportato la candidatura di Mustier: in due sedute il titolo ha perso il 7% sulle voci, a cui finora la banca aveva risposto con il consueto no comment. Fino alla nota con cui Unicredit conferma che l’ad rimarrà alla guida della banca.