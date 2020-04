La giustizia si salva con i processi online, ma da luglio è rischio caos

Più positivi i magistrati, per cui comunque le deroghe “digitali” non possono diventare la norma: «L’emergenza sanitaria - osserva il presidente dell’Anm, Luca Poniz - sta paralizzando il Paese e la giustizia. Per ripartire l’attività di udienza non può che avvenire con modalità da remoto. Siamo anche favorevoli a un’applicazione diversa delle norme da sede a sede, in base alla gravità del contagio. Sono comunque disposizioni dettate per l’emergenza, che finiranno con essa».

Una posizione condivisa da Magistratura democratica che in una nota ha sottolineato che una volta superata la fase critica occorre ripristinare le norme che garantiscono «al massimo grado i diritti e le libertà delle persone».

Il processo civile

Meno rivoluzionarie, ma comunque significative, sono le mutazioni che sta vivendo in questo periodo di emergenza il processo civile. In base al testo già in vigore del decreto legge cura Italia, i giudici stanno “sostituendo” dove possibile le udienze con il deposito di note scritte, sfruttando il canale del processo civile telematico. E la telematica si prepara a debuttare (sempre solo fino al 30 giugno) anche in Cassazione, finora rimasta esclusa dal Pct.